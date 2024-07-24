https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahce-trabzonspor-ve-basaksehirin-avrupa-maclarinin-hakemleri-belli-oldu-1086159559.html
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T10:50+0300
2024-07-24T10:50+0300
2024-07-24T10:51+0300
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fenerbahçe, son dakika
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu
10:50 24.07.2024 (güncellendi: 10:51 24.07.2024)
Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.