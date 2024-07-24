https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/crowdstrike-mavi-ekran-sorununa-neden-olan-hatayi-acikladi-1086177113.html

CrowdStrike, 'mavi ekran' sorununa neden olan hatayı açıkladı

CrowdStrike, 'mavi ekran' sorununa neden olan hatayı açıkladı

Sputnik Türkiye

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kalite kontrol aracındaki bir hatanın küresel yazılım sorununa neden olan güncellemenin yayınlanmasına yol açtığını... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T18:51+0300

2024-07-24T18:51+0300

2024-07-24T18:51+0300

dünya

crowdstrike

microsoft

mavi ekran

hata

güncelleme

windows

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CrowdStrike'tan yapılan açıklamada, küresel yazılım sorununa neden olan hataya ilişkin bilgi verildi.Güncellemeleri hatalara karşı kontrol etmek amacıyla kullanılan kalite kontrol aracındaki bir hatanın kusurlu güncellemenin yayınlanmasına neden olduğunun aktarıldığı açıklamada, "İçerik doğrulayıcıdaki bir hata nedeniyle iki şablon örneğinden biri, sorunlu içerik verileri içermesine rağmen doğrulamayı geçti" ifadeleri kullanıldı.Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.Microsoft, küresel yazılım sorununun 8.5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.CrowdStrike Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, sorun nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür dilemişti.ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi ise dün CrowdStrike CEO'su Kurtz'u kongrede ifade vermeye çağırmıştı.

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crowdstrike, microsoft, mavi ekran, hata, güncelleme, windows