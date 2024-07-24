https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-fidan-pkk-irakin-her-yerini-kanser-hucresi-gibi-sariyor-1086173109.html
Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor
Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor
Sputnik Türkiye
Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’de ateşkesin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T16:39+0300
2024-07-24T16:39+0300
2024-07-24T17:24+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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son dakika, hakan fidan, dışişleri bakanlığı
son dakika, hakan fidan, dışişleri bakanlığı
Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor
16:39 24.07.2024 (güncellendi: 17:24 24.07.2024)
Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’de ateşkesin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyledi. Fidan ayrıca "PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü
İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz
(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor