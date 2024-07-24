Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor

Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor

Bakan Fidan: PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor

© AA / Sefa Karacan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan © AA / Sefa Karacan

Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’de ateşkesin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyledi. Fidan ayrıca "PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi.