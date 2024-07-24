Bakan Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylık sağlanması gerekiyor'
© İHA / ORÇUN AK - SUAT METİNTicaret Bakanı Ömer Bolat
© İHA / ORÇUN AK - SUAT METİN
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Bakan Bolat, yılın ilk 7 ayında 70 bin 600 firmanın denetlendiğini ve 1 milyar liraya yakın ceza uygulandığını söyledi. Bolat, "Temmuzda dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtladı.
Bakan Bolat, yılın 7 aylık döneminde 70 bin 600 firmanın denetlendiğini belirtti. Bu kapsamda 1 milyara yakın para cezası verildiğini söyledi.
TRT Haber özel yayınında konuşan Bakan Bolat, "Ekiplerimiz sürekli sahada, denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ticarette Schengen vizesi sorunu
Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı. Fakat AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadı. AB Komisyonu, 'En çok vize Türkiye'ye verildi' diyor. Biz de kendilerinden hep şunu istedik. Biz aday ülkelerden birisiyiz. Tüm aday ülkelere vize kolaylığı sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu kolaylığın sağlanması gerekiyor. Kendilerinden isteğimiz şu oldu; uzun süreli ve çok girişli olması biriken vize talebini azaltacaktır. Özellikle iş insanları, nakliyatçılar, öğrenciler ve akademisyenlerin vize prosedürlerinin hızlandırılması gerekiyor. Brüksel'de vize konusuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Ticaret yapıyoruz, Gümrük Birliği içindeyiz, iş insanlarının ve diğer herkesin büyük önem taşıyor. Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor.
Fahiş fiyatla mücadele
2004 yılından 2020 yılına kadar bir iki yıl hariç ülkemiz tek haneli enflasyon yaşadı. Zaten bu yüzden ekonomi gelişti, büyüdü. Milli gelir 4,5 kat arttı. Kişi başına milli gelir 3 bin 300 dolardan 13 bin 110 dolara kadar yükseldi. AK Parti döneminde halkın satın alma gücü yükseldi. 2020 yılında salgın başladı. Maskenin 27 kat fiyatının artması stokçuluğun en somut örneğiydi. Onu diğer malzemeler izledi. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Her ailenin en az bir tanıdığı vardır yurt dışında. Oradaki fiyatları sorabilirler. En az 2-3 kat artışları görebileceklerdir. Onlara doğru düzgün ücret artışları vatandaşlara verilmedi. Türkiye'de ise her 6 ayda bir ücret artışları enflasyon üstünde refah payı verilerek destek sağlandı. Vatandaşımızın satın alma gücünün düşmesi önlendi. Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi. Birinci hedef deprem bölgelerini ayağa kaldırmak, ikinci hedef ise tek haneli enflasyonu ülkemize sağlamak. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmak hedefiyle kuruldu. Geçen yıl göreve geldikten sonra 600 bin kadar otomobilin stoklandığını, ikinci elde aşırı yükselen fiyatları gördük. Bayilerin ekstra paralar talep etmesi... Biz yönetmelikle bu kaosu sona erdirdik. İkinci el fiyatlarının birinci el fiyatlarını aşamayacağı kuralını getirdik. Motosikleti de bu kapsama aldık. Bireysel kişilerin 3'ten fazla satış yapamayacağı kuralının uygulanmasını sağladık. 6 ay 6 bin kilometre de bu uygulamalar içinde yer alıyor. Aynı şey emlak piyasasında da oldu. Fiyat şişiren, manipülatif işlem yapanları tespit ederek gerekli cezalar verildi. Yetki belgeleri iptal edilen oldu. Reklam Kurulumuz gerekli cezaları da sağlıyor. Market-raf fiyat farkı denetimlerini sağladık.
'1 milyar liraya yakın ceza kesildi'
Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelik getirdik. Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında. 2023 yılında tüm denetimlerde 56 bin firma denetlendi, 1,5 milyar lira ceza uygulaması yapıldı. Bu yılın ilk 7 ayında 70 bin 600 firma denetlendi, 1 milyara yakın ceza uygulandı. Enflasyon aşağı doğru inişe geçti. Eylülün sonunda enflasyon açıklanırken TÜFE'de 50'nin altını görmemiz çok yüksek. Hükümetin ekonomi programına inanç ve güven artacak. Firmalar kolay kolay zam yapma eğiliminde olamayacaklar. Bazı vatandaşlarımızı çok net görüyoruz. Bazı firmaların fiyatları düşük tuttuğunu görüyoruz, alınlarından öpüyoruz onları. Tüketicimiz fiyatı daha düşük olandan yapacağı alışverişle, pahalı satana en acı dersi verebilir.