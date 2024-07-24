Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum: Hedef kansersiz uzun yaşam

“Biz de MESSAGE bilim misyonu olarak üç astronotun farklı zamanlarda kan örneklerini topladık. Uçuş öncesi, istasyonda dört, yedi ve onuncu günlerinde olmak üzere dört farklı zamanda kan örneklerini topladık. Bunu yapabilmek için hem Alper Gezeravcı hem de diğer astronotlar çeşitli kan örnekleri aldı. Bu örnekler -80 derecedeki dolaplarda muhafaza edildi. Örnekleri bize sağ salim getirdiler. Geçen süre içerisinde yaptığımız çalışmalar bizim için de heyecan verici bir noktaya vardı hücreden genetik profile kadar. Özellikle uzay ortamında aktifleşen veya pasifleşen genleri keşfedip yeni bir kanser tedavisi veya hastalıklara karşı yeni bir savunma mekanizması keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu, sadece hastalıklara karşı bir tedavi değil aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici faktörler olan telomer enzim aktivitelerini de inceledik. 140 yaşına kadar gidebilmeyi telomer uzunluğu belirliyor. Bu tip uzunlukların uzayda artabildiğini, kansere yakalanmadan daha uzun yaşanabileceğini NASA çalışmalarındaki ipuçlarından biliyorduk. Bu çalışmaları üç astronot üzerinde de analiz ediyoruz. Sadece kısa süreli uzay misyonlarında dahi astronotların daha uzun yaşayıp yaşamadığını ve patojenlere karşı daha kuvvetli olup olmadığını MESSAGE bilim misyonu kapsamında araştırıyoruz.”