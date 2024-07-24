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Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
Sputnik Türkiye
Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Baki Öztürk, sporda şiddetin önlenmesi olarak bilinen 6222 sayılı kanuna... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T12:05+0300
2024-07-24T12:05+0300
2024-07-24T15:34+0300
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Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
Sputnik Türkiye
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Öztürk, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Baki Öztürk, 6222 sayılı kanunun amacını şöyle belirtti:6222 sayılı kanunun içeriğine değinen Öztürk, “11. maddede şikeye teşvikle ilgili bir kısım var, herhangi bir müsabakanın sonucunu etkileyecek şekilde yapılmış olan primlerin vs. ciddi manada hapis cezalarını, adli para cezalarını gerektiren yaptırımları var. Çokça karşılaştığımız sahalara atılan yabancı maddeler var. Ateşli silahların bulundurulması kesinlikle yasak. Bazı maddeleri normalde taşıması suç olmasa da müsabaka zamanında taşıyınca yasaklanmış oluyor. Su şişelerinin yerini bile yeni yeni açık bardakta satılan içecekler almaya başladı. Çünkü su şişesi bile yasaklı madde sayılabilir. Bu sefer 13. madde kapsamında yaptırımla karşılaşabiliyorlar” dedi.Seyirden men cezası nedir?
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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spor, sporda şiddet, 6222 sayılı kanun
spor, sporda şiddet, 6222 sayılı kanun
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:05 24.07.2024 (güncellendi: 15:34 24.07.2024)
Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Baki Öztürk, sporda şiddetin önlenmesi olarak bilinen 6222 sayılı kanuna dair bilgi verdi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Öztürk, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Baki Öztürk, 6222 sayılı kanunun amacını şöyle belirtti:
“Bu kanunun amacı, müsabakanın öncesinde, müsabaka esnasında ve sonrasında, yani sadece maçın oynandığı dönemi kapsamıyor, aynı şekilde taraftarların toplu bir şekilde bulundukları yerlerde şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi. 2011’de hayatımıza girdi, 2019’da da ciddi değişikliklere uğrayarak son halini aldı. Sadece taraftarları ilgilendiren bir kısım değil, taraftar derneklerini, sporcuları, yöneticileri kapsayacak maddeleri içeren, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için çıkarılmış bir rehber, bir kanun olarak karşımıza çıkıyor.”
6222 sayılı kanunun içeriğine değinen Öztürk, “11. maddede şikeye teşvikle ilgili bir kısım var, herhangi bir müsabakanın sonucunu etkileyecek şekilde yapılmış olan primlerin vs. ciddi manada hapis cezalarını, adli para cezalarını gerektiren yaptırımları var. Çokça karşılaştığımız sahalara atılan yabancı maddeler var. Ateşli silahların bulundurulması kesinlikle yasak. Bazı maddeleri normalde taşıması suç olmasa da müsabaka zamanında taşıyınca yasaklanmış oluyor. Su şişelerinin yerini bile yeni yeni açık bardakta satılan içecekler almaya başladı. Çünkü su şişesi bile yasaklı madde sayılabilir. Bu sefer 13. madde kapsamında yaptırımla karşılaşabiliyorlar” dedi.
Seyirden men cezası nedir?
“İnsanlar bunu çok basite indirgiyorlar. Bu aslında ciddi bir şekilde insanların aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri. Seyirden men cezası aldığınız takdirde bir yıl boyunca sizin taraftarı olduğunuz takımın maçlarının olduğu saatte ve devre arasında en yakınınızdaki kolluk kuvvetine gidip imza atmanız gerekiyor. Tuttuğunuz takım Süper Lig’de değil bir alt ligde oynuyor olabilir. Bunu sadece lig maçlarıyla sınırlamayın. Yurt dışı maçları da olabilir, basketbol maçları da olabilir… Futbol maçında ceza aldığınızı düşünün, sadece futbol maçında değil hentbol maçına, basketbol maçına da gidemezsiniz, antrenman tesisine de gidemezsiniz."