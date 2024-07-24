Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri

“İnsanlar bunu çok basite indirgiyorlar. Bu aslında ciddi bir şekilde insanların aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri. Seyirden men cezası aldığınız takdirde bir yıl boyunca sizin taraftarı olduğunuz takımın maçlarının olduğu saatte ve devre arasında en yakınınızdaki kolluk kuvvetine gidip imza atmanız gerekiyor. Tuttuğunuz takım Süper Lig’de değil bir alt ligde oynuyor olabilir. Bunu sadece lig maçlarıyla sınırlamayın. Yurt dışı maçları da olabilir, basketbol maçları da olabilir… Futbol maçında ceza aldığınızı düşünün, sadece futbol maçında değil hentbol maçına, basketbol maçına da gidemezsiniz, antrenman tesisine de gidemezsiniz."