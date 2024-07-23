https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/yargitay-ev-sahibini-haksiz-buldu-kiraciya-her-saatte-mesaj-atilamaz-1086127479.html
Yargıtay ev sahibini haksız buldu: 'Kiracıya her saatte mesaj atılamaz'
Yargıtay ev sahibini haksız buldu: 'Kiracıya her saatte mesaj atılamaz'
Sputnik Türkiye
Yargıtay, zam anlaşmazlığı yaşadığı kiracısına uygunsuz saatlerde mesajlar atan, evin doğalgaz ve su vanalarını kapatan ev sahibini haksız buldu. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T11:19+0300
2024-07-23T11:19+0300
2024-07-23T11:19+0300
türkiye
yargıtay
emsal karar
emsal karar
ev sahibi
kiracı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg
Hürriyet’te yer alan haberdeki iddiaya göre, 'gece uygunsuz saatlerde mesajlar gönderen' ev sahibi, kiracısının doğalgaz ve su vanasını kapattı. Kadını darp etti. Komşuların ihbarı üzerine binaya gelen polis olaya müdahale etti.Kiracı, ev sahibinden şikâyetçi oldu. Ev sahibi hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘huzur ve sükunu bozma’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi ‘basit yaralama’, hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırıldı ancak ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan beraat ettirildi. Kiracı kararı Yargıtay’a taşıdı.'Beraat kararı hukuka aykırı'Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ev sahibi hakkında verdiği beraat kararını hukuka aykırı bularak dosyayı geri gönderdi. Yargıtay gerekçeli kararında, “Ev sahibi olay gününden önceki gece kiracısına 6 mesaj, olay sabahı ise 3 mesaj göndermiştir. Ardından elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmıştır. Yerel mahkemenin atılı suçun unsurlarını gözetmeden beraat kararı vermesi hukuka aykırı bulunmuştur” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/osymden-emsal-niteliginde-karar-sinavda-vakit-kaybini-telafi-etmek-icin-2-secenek-sunuldu-1085892964.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_d52e4b22f274ef742a0466b676ee51dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, emsal karar, emsal karar, ev sahibi , kiracı
yargıtay, emsal karar, emsal karar, ev sahibi , kiracı
Yargıtay ev sahibini haksız buldu: 'Kiracıya her saatte mesaj atılamaz'
Yargıtay, zam anlaşmazlığı yaşadığı kiracısına uygunsuz saatlerde mesajlar atan, evin doğalgaz ve su vanalarını kapatan ev sahibini haksız buldu.
Hürriyet’te yer alan haberdeki iddiaya göre, 'gece uygunsuz saatlerde mesajlar gönderen' ev sahibi, kiracısının doğalgaz ve su vanasını kapattı. Kadını darp etti. Komşuların ihbarı üzerine binaya gelen polis olaya müdahale etti.
Kiracı, ev sahibinden şikâyetçi oldu. Ev sahibi hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘huzur ve sükunu bozma’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi ‘basit yaralama’, hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırıldı ancak ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan beraat ettirildi. Kiracı kararı Yargıtay’a taşıdı.
'Beraat kararı hukuka aykırı'
Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ev sahibi hakkında verdiği beraat kararını hukuka aykırı bularak dosyayı geri gönderdi. Yargıtay gerekçeli kararında, “Ev sahibi olay gününden önceki gece kiracısına 6 mesaj, olay sabahı ise 3 mesaj göndermiştir. Ardından elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmıştır. Yerel mahkemenin atılı suçun unsurlarını gözetmeden beraat kararı vermesi hukuka aykırı bulunmuştur” denildi.