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Trabzonspor Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı
Trabzonspor Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T20:49+0300
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trabzonspor
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Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’yu kadrosuna kattı. Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, oyuncu için Portekiz Kulübü Boavista FC'ye 2 Milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.Öte yandan KAP da yer alan bir diğer açıklamada da Malheiro'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Boavista ile anlaşma sağlandığı aktarılarak, "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/panathinaikos-ergin-atamanin-sozlesmesini-uzatti-avrupanin-en-iyi-kocu-1086146549.html
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trabzonspor, pedro malheiro, imza
trabzonspor, pedro malheiro, imza

Trabzonspor Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı

20:49 23.07.2024 (güncellendi: 20:51 23.07.2024)
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW253017Pedro Malheiro
Pedro Malheiro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN-AW253017
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Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’yu kadrosuna kattı. Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, oyuncu için Portekiz Kulübü Boavista FC'ye 2 Milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 830 bin euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 830 bin euro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 830 bin euro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 986 bin euro garanti ücret ödenecektir."

Açıklamada, ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.
Öte yandan KAP da yer alan bir diğer açıklamada da Malheiro'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Boavista ile anlaşma sağlandığı aktarılarak, "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir" denildi.
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