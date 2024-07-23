https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trabzonspor-portekizli-futbolcu-pedro-malheiro-ile-anlasma-sagladi-1086146671.html

Trabzonspor Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı

Trabzonspor Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T20:49+0300

2024-07-23T20:49+0300

2024-07-23T20:51+0300

trabzonspor

spor

pedro malheiro

imza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086146762_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_db4092a55257830ce2d7c0ddd08334c7.jpg

Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’yu kadrosuna kattı. Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, oyuncu için Portekiz Kulübü Boavista FC'ye 2 Milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.Öte yandan KAP da yer alan bir diğer açıklamada da Malheiro'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Boavista ile anlaşma sağlandığı aktarılarak, "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/panathinaikos-ergin-atamanin-sozlesmesini-uzatti-avrupanin-en-iyi-kocu-1086146549.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, pedro malheiro, imza