https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/tff-acikladi-mhknin-yeni-baskani-belli-oldu-1086134346.html
TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu
TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T13:36+0300
2024-07-23T13:36+0300
2024-07-23T14:03+0300
spor
mhk
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/secileli-5-gun-olmustu-ibrahim-haciosmanoglu-yonetiminden-ilk-istifa-1086131336.html
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mhk, merkez hakem kurulu (mhk), son dakika
mhk, merkez hakem kurulu (mhk), son dakika
TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu
13:36 23.07.2024 (güncellendi: 14:03 23.07.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.