https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/tff-acikladi-mhknin-yeni-baskani-belli-oldu-1086134346.html

TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu

TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T13:36+0300

2024-07-23T13:36+0300

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spor

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

son dakika

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/secileli-5-gun-olmustu-ibrahim-haciosmanoglu-yonetiminden-ilk-istifa-1086131336.html

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mhk, merkez hakem kurulu (mhk), son dakika