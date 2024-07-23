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Çin, yılın ilk yarısında Rusya’dan 55 milyon ton petrol ithal etti
Çin, yılın ilk yarısında Rusya’dan 55 milyon ton petrol ithal etti
Sputnik Türkiye
Çin Enerji Kurumu Başkanı Zhang Jianhua, ülkesinin bu yılın ilk altı ayında Rusya’dan 55 milyon ton petrol ihraç ettiğini duyurdu. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T14:50+0300
2024-07-23T14:45+0300
ekonomi
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petrol
doğalgaz
ihracat
yatırım
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denis manturov
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün Rusya-Çin Hükümetler Arası Komisyonu’nun enerji ve yatırım işbirliği konulu toplantıları gerçekleşti. Toplantılara Rusya adına Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Çin adına da Çinli mevkidaşı Ding Xuexiang başkanlık etti.Komisyonu’nun enerji konulu toplantısında konuşan Çin Enerji Kurumu Başkanı Zhang, “Çin bu yılın 6 ayında 55 milyon ton Rus petrolü ithal etti” diye bildirdi.Çin Başbakan Yardımcısı Ding de ülkesinin yılın ilk yarısında Rusya’dan petrol ithalatını yüzde 4.8, doğalgaz ithalatını da yüzde 22.5 oranında arttırdığını bildirdi.Sputnik’in Çin gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya geçen haziran ayında Çin’e boru hatları üzerinden 737 milyon dolar değerinde doğalgaz teslim etti. Böylelikle iki ülke arasındaki ikili ticarette yeni bir zirveye ulaşıldı.Yılın ilk altı ayında Rusya’nın Çin’e doğalgaz sevkiyatı yüzde 17.4 oranında artarak yaklaşık 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat, son 5 yılda 13 kat arttı.Çin: Rusya’yla yatırım işbirliğini geliştirmeye hazırızDing, Rus mevkidaşı Denis Manturov ile ikili görüşme sırasında, “Çin, iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı iyi niyetle uygulamak, iki ülke arasındaki yatırım işbirliği düzeyini sürekli olarak geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan ortak kalkınmayı daha da iyi gerçekleştirmek için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli” diye konuştu.Çinli yetkili, iki taraf arasında yatırım planlamasını güçlendirmeyi, ortak projelerin en kısa sürede ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için işbirliği ve koordinasyonu artırmayı, daha etkili bölgesel işbirliğini gerçekleştirmek için yatırım işbirliği potansiyelini belirlemeyi, politika desteğini güçlendirmeyi ve kaliteli yatırım ortamını aktif şekilde oluşturmayı önerdi.
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rusya, çin, petrol, doğalgaz, ihracat, yatırım, işbirliği, denis manturov
rusya, çin, petrol, doğalgaz, ihracat, yatırım, işbirliği, denis manturov

Çin, yılın ilk yarısında Rusya’dan 55 milyon ton petrol ithal etti

14:50 23.07.2024
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© REUTERS
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Çin Enerji Kurumu Başkanı Zhang Jianhua, ülkesinin bu yılın ilk altı ayında Rusya’dan 55 milyon ton petrol ihraç ettiğini duyurdu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün Rusya-Çin Hükümetler Arası Komisyonu’nun enerji ve yatırım işbirliği konulu toplantıları gerçekleşti. Toplantılara Rusya adına Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Çin adına da Çinli mevkidaşı Ding Xuexiang başkanlık etti.
Komisyonu’nun enerji konulu toplantısında konuşan Çin Enerji Kurumu Başkanı Zhang, “Çin bu yılın 6 ayında 55 milyon ton Rus petrolü ithal etti” diye bildirdi.
Çin Başbakan Yardımcısı Ding de ülkesinin yılın ilk yarısında Rusya’dan petrol ithalatını yüzde 4.8, doğalgaz ithalatını da yüzde 22.5 oranında arttırdığını bildirdi.
Sputnik’in Çin gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya geçen haziran ayında Çin’e boru hatları üzerinden 737 milyon dolar değerinde doğalgaz teslim etti. Böylelikle iki ülke arasındaki ikili ticarette yeni bir zirveye ulaşıldı.
Yılın ilk altı ayında Rusya’nın Çin’e doğalgaz sevkiyatı yüzde 17.4 oranında artarak yaklaşık 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat, son 5 yılda 13 kat arttı.
Çin: Rusya’yla yatırım işbirliğini geliştirmeye hazırız
Ding, Rus mevkidaşı Denis Manturov ile ikili görüşme sırasında, “Çin, iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı iyi niyetle uygulamak, iki ülke arasındaki yatırım işbirliği düzeyini sürekli olarak geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan ortak kalkınmayı daha da iyi gerçekleştirmek için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli” diye konuştu.
Çinli yetkili, iki taraf arasında yatırım planlamasını güçlendirmeyi, ortak projelerin en kısa sürede ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için işbirliği ve koordinasyonu artırmayı, daha etkili bölgesel işbirliğini gerçekleştirmek için yatırım işbirliği potansiyelini belirlemeyi, politika desteğini güçlendirmeyi ve kaliteli yatırım ortamını aktif şekilde oluşturmayı önerdi.
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