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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/blinkendan-kamala-harris-icin-amerikan-dis-politikasinin-oncu-sesi-ovgusu-1086146060.html
Blinken'dan Kamala Harris için ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ övgüsü
Blinken'dan Kamala Harris için ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ övgüsü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarıştan çekilen Başkan Joe Biden'ın yerine Demokratların başkan adayı haline gelen Kamala Harris'in ‘Amerikan dış... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:37+0300
2024-07-23T19:38+0300
dünya
antony blinken
abd dışişleri bakanlığı
kamala harris
abd başkan adaylığı
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
joe biden
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Bakanlıkta kameralar karşısına geçerek başkanlık seçimleriyle ilgili son gelişmelere dair görüşlerini paylaşan Blinken, "Bildiğiniz gibi siyasete karışmıyorum" ifadesiyle sözlerine başlarken, “Oval Ofis'te veya Durum Odası'nda onun (Harris'in), Amerikan dış politikası ve diplomasimiz için öncü ses olduğunu çok yakından gözlemledim" dedi.Harris'in başkan yardımcısı olarak Amerikan dış politikasında güçlü bir figür olduğunu, sorumluluk aldığını ve Amerikan halkının ulusal çıkarlarını en iyi şekilde koruduğunu vurgulayan Blinken, 3,5 yıl boyunca Harris'in bu performansına tanıklık ettiklerini söyledi.Harris ve diğer dış politika karar alıcılarıyla çalışmaktan onur duyduğunu kaydeden Blinken, Harris'in Ortadoğu dahil birçok meseleye doğrudan dahil olduğunu ve barışçıl çözümler için yollar aradığını belirtti.17 Temmuz Çarşamba günü Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/harrisin-secimi-kazanmasi-blinken-austin-ve-sullivanin-sonu-olabilir-1086142143.html
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antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, kamala harris, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden
antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, kamala harris, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden

Blinken'dan Kamala Harris için ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ övgüsü

19:37 23.07.2024 (güncellendi: 19:38 23.07.2024)
© AP Photo / Nathan HowardABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kamala Harris ile
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kamala Harris ile - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarıştan çekilen Başkan Joe Biden'ın yerine Demokratların başkan adayı haline gelen Kamala Harris'in ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ olduğunu ve kendisiyle çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.
Bakanlıkta kameralar karşısına geçerek başkanlık seçimleriyle ilgili son gelişmelere dair görüşlerini paylaşan Blinken, "Bildiğiniz gibi siyasete karışmıyorum" ifadesiyle sözlerine başlarken, “Oval Ofis'te veya Durum Odası'nda onun (Harris'in), Amerikan dış politikası ve diplomasimiz için öncü ses olduğunu çok yakından gözlemledim" dedi.
Harris'in başkan yardımcısı olarak Amerikan dış politikasında güçlü bir figür olduğunu, sorumluluk aldığını ve Amerikan halkının ulusal çıkarlarını en iyi şekilde koruduğunu vurgulayan Blinken, 3,5 yıl boyunca Harris'in bu performansına tanıklık ettiklerini söyledi.
Harris ve diğer dış politika karar alıcılarıyla çalışmaktan onur duyduğunu kaydeden Blinken, Harris'in Ortadoğu dahil birçok meseleye doğrudan dahil olduğunu ve barışçıl çözümler için yollar aradığını belirtti.
17 Temmuz Çarşamba günü Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
Blinken, Sullivan ve Austin yan yana - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
DÜNYA
'Harris’in seçimi kazanması, Blinken, Austin ve Sullivan’ın sonu olabilir'
17:26
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