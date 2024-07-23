https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/blinkendan-kamala-harris-icin-amerikan-dis-politikasinin-oncu-sesi-ovgusu-1086146060.html

Blinken'dan Kamala Harris için ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ övgüsü

Blinken'dan Kamala Harris için ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ övgüsü

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarıştan çekilen Başkan Joe Biden'ın yerine Demokratların başkan adayı haline gelen Kamala Harris'in ‘Amerikan dış... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T19:37+0300

2024-07-23T19:37+0300

2024-07-23T19:38+0300

dünya

antony blinken

abd dışişleri bakanlığı

kamala harris

abd başkan adaylığı

abd başkanlık seçimleri

abd’de başkanlık kaosu

joe biden

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Bakanlıkta kameralar karşısına geçerek başkanlık seçimleriyle ilgili son gelişmelere dair görüşlerini paylaşan Blinken, "Bildiğiniz gibi siyasete karışmıyorum" ifadesiyle sözlerine başlarken, “Oval Ofis'te veya Durum Odası'nda onun (Harris'in), Amerikan dış politikası ve diplomasimiz için öncü ses olduğunu çok yakından gözlemledim" dedi.Harris'in başkan yardımcısı olarak Amerikan dış politikasında güçlü bir figür olduğunu, sorumluluk aldığını ve Amerikan halkının ulusal çıkarlarını en iyi şekilde koruduğunu vurgulayan Blinken, 3,5 yıl boyunca Harris'in bu performansına tanıklık ettiklerini söyledi.Harris ve diğer dış politika karar alıcılarıyla çalışmaktan onur duyduğunu kaydeden Blinken, Harris'in Ortadoğu dahil birçok meseleye doğrudan dahil olduğunu ve barışçıl çözümler için yollar aradığını belirtti.17 Temmuz Çarşamba günü Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/harrisin-secimi-kazanmasi-blinken-austin-ve-sullivanin-sonu-olabilir-1086142143.html

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