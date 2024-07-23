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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Kamala Harris’e destek
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Kamala Harris’e destek
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda ABD'nin yardımını reddetmenin saflık olacağını dile getirerek tepki gören Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kamala Harris'in adaylığını... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T18:15+0300
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abd’de başkanlık kaosu
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Hollandalı mevkidaşı Kaspar Veldkamp ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olarak gösterilmesini memnuniyetle karşıladığını vurgularken, “Havada bazen çok fazla testosteronun bulunduğu bir dünyada, bazı durumlarda güçlü kadınların zararlı değil, aksine faydalı olabileceği sizi şaşırtmamalı” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda, ABD ile Avrupa devletleri arasında gelişen transatlantik ilişkilerinin ‘her zamankinden daha güçlü ve yakın’ olduğunu belirten Baerbock, bunun da mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın emeğiyle sağlandığını iddia ederek Biden’ı övdü.Baerbock, “Beyaz Saray'ın bir sonraki başkanı kim olursa olsun, Almanya'nın dış politika ve güvenlik alanlarında bu ilişkinin güçlendirilmesine yardımcı olmaya devam edeceğini” de sözlerine ekledi.Yakın zamanda Funke medya grubu bünyesindeki gazetelere demeç veren Baerbock, Avrupa'nın kendisini ve Baltık ortaklarını daha fazla caydırıcılık ve ilave silahlanma yoluyla savunması gerektiğini kaydederken, “Başka türlüsü sadece sorumsuzluk değil aynı zamanda soğuk kalpli Kremlin'e karşı saflık olur” demişti.Baerbock, Rus tarafının cephaneliğini sürekli genişlettiğini belirtirken, ABD'nin ülkesine füze konuşlandırma planlarının ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/harrisin-secimi-kazanmasi-blinken-austin-ve-sullivanin-sonu-olabilir-1086142143.html
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almanya, annalena baerbock, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden, transatlantik paktı
almanya, annalena baerbock, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden, transatlantik paktı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Kamala Harris’e destek

18:15 23.07.2024
© AFP 2023 / RALF HIRSCHBERGERAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / RALF HIRSCHBERGER
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Yakın zamanda ABD'nin yardımını reddetmenin saflık olacağını dile getirerek tepki gören Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini duyururken, “Dünyada çok fazla testosteronun ‘havada uçuştuğu’ bu zamanda güçlü kadınların faydalı olabileceği sizleri şaşırtmasın” diye konuştu.
Hollandalı mevkidaşı Kaspar Veldkamp ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olarak gösterilmesini memnuniyetle karşıladığını vurgularken, “Havada bazen çok fazla testosteronun bulunduğu bir dünyada, bazı durumlarda güçlü kadınların zararlı değil, aksine faydalı olabileceği sizi şaşırtmamalı” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda, ABD ile Avrupa devletleri arasında gelişen transatlantik ilişkilerinin ‘her zamankinden daha güçlü ve yakın’ olduğunu belirten Baerbock, bunun da mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın emeğiyle sağlandığını iddia ederek Biden’ı övdü.
Baerbock, “Beyaz Saray'ın bir sonraki başkanı kim olursa olsun, Almanya'nın dış politika ve güvenlik alanlarında bu ilişkinin güçlendirilmesine yardımcı olmaya devam edeceğini” de sözlerine ekledi.
Yakın zamanda Funke medya grubu bünyesindeki gazetelere demeç veren Baerbock, Avrupa'nın kendisini ve Baltık ortaklarını daha fazla caydırıcılık ve ilave silahlanma yoluyla savunması gerektiğini kaydederken, “Başka türlüsü sadece sorumsuzluk değil aynı zamanda soğuk kalpli Kremlin'e karşı saflık olur” demişti.
Baerbock, Rus tarafının cephaneliğini sürekli genişlettiğini belirtirken, ABD'nin ülkesine füze konuşlandırma planlarının ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.
Blinken, Sullivan ve Austin yan yana - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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'Harris’in seçimi kazanması, Blinken, Austin ve Sullivan’ın sonu olabilir'
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