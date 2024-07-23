https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/1940dan-beri-ilk-defa-bu-kadar-sicak-oldu-dunya-21-temmuzda-kaydedilen-en-sicak-gunu-yasadi-1086138846.html
1940'dan beri ilk defa bu kadar sıcak oldu: Dünya 21 Temmuz'da kaydedilen en sıcak günü yaşadı
1940'dan beri ilk defa bu kadar sıcak oldu: Dünya 21 Temmuz'da kaydedilen en sıcak günü yaşadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin ön verilerine göre, 21 Temmuz, küresel olarak tarihin en sıcak günü olarak kaydedildi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T15:48+0300
2024-07-23T15:48+0300
2024-07-23T15:48+0300
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küresel iklim
küresel ısınma
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Pazar günü dünya genelinde ortalama yüzey hava sıcaklığı 17,09 derece Celsius olarak ölçüldü. Bu değer, geçen yıl Temmuz ayında kaydedilen 17,08 derece Celsius olan önceki rekoru aştı.Son hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya'nın geniş bölgeleri aşırı sıcak hava dalgalarıyla kavruldu.Copernicus, Reuters'a verdiği demeçte, geçen yıl kaydedilen günlük sıcaklık ortalaması rekorunun bu yıl 21 Temmuz'da kırıldığını doğruladı.Bu kayıtlar 1940 yılına kadar uzanıyor.13 ay üst üste rekor kırıldıGeçen yıl, 3 Temmuz'dan 6 Temmuz'a kadar olan dört gün boyunca rekor üst üste kırılmıştı. Fosil yakıtların yakılmasıyla tetiklenen iklim değişikliği, Kuzey Yarımküre'de aşırı sıcaklara neden olmuştu.Copernicus, 2023 Haziran ayından bu yana geçen her ayın, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana, önceki yılların aynı aylarıyla karşılaştırıldığında gezegenin en sıcak ayı olarak kaydedildiğini belirtti.Bu durum 13 ay üst üste devam etti.Bazı bilim insanları, iklim değişikliği ve bu yılın Nisan ayında sona eren El Nino doğal hava olayı nedeniyle 2024 yılının, kayıtların başladığı tarihten bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakabileceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sondaj-yuzunden-kurudu-bir-zamanlar-kuslarin-dans-ettigi-golette-simdi-sivrisinekler-dolasiyor-1086136545.html
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küresel iklim, küresel ısınma, dünya, sıcak, sıcak hava, sıcak hava genel müdürü, sıcak hava, en sıcak yıl
küresel iklim, küresel ısınma, dünya, sıcak, sıcak hava, sıcak hava genel müdürü, sıcak hava, en sıcak yıl
1940'dan beri ilk defa bu kadar sıcak oldu: Dünya 21 Temmuz'da kaydedilen en sıcak günü yaşadı
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin ön verilerine göre, 21 Temmuz, küresel olarak tarihin en sıcak günü olarak kaydedildi.
Pazar günü dünya genelinde ortalama yüzey hava sıcaklığı 17,09 derece Celsius olarak ölçüldü. Bu değer, geçen yıl Temmuz ayında kaydedilen 17,08 derece Celsius olan önceki rekoru aştı.
Son hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya'nın geniş bölgeleri aşırı sıcak hava dalgalarıyla kavruldu.
Copernicus, Reuters'a verdiği demeçte, geçen yıl kaydedilen günlük sıcaklık ortalaması rekorunun bu yıl 21 Temmuz'da kırıldığını doğruladı.
Bu kayıtlar 1940 yılına kadar uzanıyor.
13 ay üst üste rekor kırıldı
Geçen yıl, 3 Temmuz'dan 6 Temmuz'a kadar olan dört gün boyunca rekor üst üste kırılmıştı. Fosil yakıtların yakılmasıyla tetiklenen iklim değişikliği, Kuzey Yarımküre'de aşırı sıcaklara neden olmuştu.
Copernicus, 2023 Haziran ayından bu yana geçen her ayın, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana, önceki yılların aynı aylarıyla karşılaştırıldığında gezegenin en sıcak ayı olarak kaydedildiğini belirtti.
Bu durum 13 ay üst üste devam etti.
Bazı bilim insanları, iklim değişikliği ve bu yılın Nisan ayında sona eren El Nino doğal hava olayı nedeniyle 2024 yılının, kayıtların başladığı tarihten bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakabileceğini öne sürdü.