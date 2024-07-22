https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/tesla-2026da-insansi-robotlarin-seri-uretimine-baslayacak-1086109597.html
Tesla 2026’da insansı robotların seri üretimine başlayacak
Tesla 2026’da insansı robotların seri üretimine başlayacak
Sputnik Türkiye
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin, insansı robotu Optimus’ta 2026 itibariyle seri üretime geçileceğini duyurdu. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T15:09+0300
2024-07-22T15:09+0300
2024-07-22T15:12+0300
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Sahip olduğu sosyal ağ X’teki (eski adıyla Twitter) hesabında, Optimus’un ilk olarak fabrikalarda görev alacağını dile getiren Musk, şirketin 2025 yılında montaj hatlarında insansı robotlar kullanmayı planladığını vurgularken, “Gelecek yıl Tesla gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak, Tesla'nın iç kullanımı için bunların sayısı az olacak. 2026'da diğer şirketler için robotları seri üretimine başlamayı umuyoruz” diye yazdı.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, birkaç yıldır iki ayaklı robotlar geliştirirken, Ağustos 2021'de Musk’ın şirketi Tesla Bot olarak bilinen bir projeyi tanıtmış, eylül ayında da Tesla Optimus prototipi görücüye çıkmıştı.Musk, Tesla Optimus Gen 2 olarak adlandırılan yepyeni bir robotu tanıtırken, önceki prototiplerden çok daha işlevsel olan kendi yeni nesil insansı robotunu 2025 itibariyle seri üretime geçerek piyasaya sürülebilecek yeteneğe sahip olduklarını bildirdi.Optimus Gen 2 standart bir insan kadar uzunluğa sahip olurken yaklaşık 70 kg ağırlık kaldırabiliyor.Optimus Gen 2'nin geliştirilmesinin, Elon Musk'ın ‘tekerlekli robotlar’ olarak adlandırdığı Tesla elektrikli otomobiller için hazırlanan otomatik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ile yakından bağlantılı olduğu bilinirken, bu sistem, android robotun gezinmesini sağlayan karmaşık bir radar, kamera ve sensör setine dayanan modifiye edilmiş Tesla Otopilot sistemini kopyalıyor.Musk, robotun ana görevinin tehlikeli ya da tam tersine rutin görevleri yerine getirmek olacağını belirtirken, özellikle androidlerin alışveriş için mağazaya gönderilebileceğini öne sürdü.Ayrıca geliştirdiği robotu Terminatör ile karşılaştıran Musk, katil robotun aksine Optimus'un başkaları için tamamen güvenli olacağını vurguladı.Optimus gelecekte Amerikan markasının elektrikli otomobil üretim tesislerinde kısmen insanların yerini alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/elon-musk-kendisini-ve-trumpi-korumak-icin-iron-man-zirhi-yapacak-1085885645.html
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robot, insansı robot, optimus , tesla, elon musk, abd
Tesla 2026’da insansı robotların seri üretimine başlayacak
15:09 22.07.2024 (güncellendi: 15:12 22.07.2024)
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin, insansı robotu Optimus’ta 2026 itibariyle seri üretime geçileceğini duyurdu.
Sahip olduğu sosyal ağ X’teki (eski adıyla Twitter) hesabında, Optimus’un ilk olarak fabrikalarda görev alacağını dile getiren Musk, şirketin 2025 yılında montaj hatlarında insansı robotlar kullanmayı planladığını vurgularken, “Gelecek yıl Tesla gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak, Tesla'nın iç kullanımı için bunların sayısı az olacak. 2026'da diğer şirketler için robotları seri üretimine başlamayı umuyoruz” diye yazdı.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, birkaç yıldır iki ayaklı robotlar geliştirirken, Ağustos 2021'de Musk’ın şirketi Tesla Bot olarak bilinen bir projeyi tanıtmış, eylül ayında da Tesla Optimus prototipi görücüye çıkmıştı.
Musk, Tesla Optimus Gen 2 olarak adlandırılan yepyeni bir robotu tanıtırken, önceki prototiplerden çok daha işlevsel olan kendi yeni nesil insansı robotunu 2025 itibariyle seri üretime geçerek piyasaya sürülebilecek yeteneğe sahip olduklarını bildirdi.
Optimus Gen 2 standart bir insan kadar uzunluğa sahip olurken yaklaşık 70 kg ağırlık kaldırabiliyor.
Optimus Gen 2'nin geliştirilmesinin, Elon Musk'ın ‘tekerlekli robotlar’ olarak adlandırdığı Tesla elektrikli otomobiller için hazırlanan otomatik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ile yakından bağlantılı olduğu bilinirken, bu sistem, android robotun gezinmesini sağlayan karmaşık bir radar, kamera ve sensör setine dayanan modifiye edilmiş Tesla Otopilot sistemini kopyalıyor.
Musk, robotun ana görevinin tehlikeli ya da tam tersine rutin görevleri yerine getirmek olacağını belirtirken, özellikle androidlerin alışveriş için mağazaya gönderilebileceğini öne sürdü.
Ayrıca geliştirdiği robotu Terminatör ile karşılaştıran Musk, katil robotun aksine Optimus'un başkaları için tamamen güvenli olacağını vurguladı.
Optimus gelecekte Amerikan markasının elektrikli otomobil üretim tesislerinde kısmen insanların yerini alabilecek.