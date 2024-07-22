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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1086105656.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun kuraları çekildi. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacak. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T13:18+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda 3. eleme turu kuraları çekildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi kim?Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.Eleme turu maçları ne zaman?Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Lig yoluSlavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - FenerbahçeDinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)Şampiyonlar yoluLincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​ / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
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şampiyonlar ligi fenerbahçe,fenerbahçe rakibi kim,fenerbahçe şampiyonlar ligi rakip,uefa şampiyonlar ligi 2024-25 sezonunda 3. eleme turu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

13:18 22.07.2024 (güncellendi: 13:48 22.07.2024)
© AA / Mustafa YalçınFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun kuraları çekildi. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda 3. eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi kim?

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Eleme turu maçları ne zaman?

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:

Lig yolu

Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

Şampiyonlar yolu

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​ / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
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