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Erzurum’da hayvancılık yaptığı için sürekli göçen ailelere özel 'göçer kuran kursu' açıldı
Erzurum’da hayvancılık yaptığı için sürekli göçen ailelere özel 'göçer kuran kursu' açıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'un ortalama 2 bin 600 rakımdaki Dumlu Dağları'nda, Dumlu Baba Yaylası'nda göçerlik yapan ailelerin çocukları çadırda Kur'an-ı Kerim öğreniyor, birlikte... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T09:32+0300
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erzurum
hayvancılık
din
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Yaşamlarının önemli bir kısmını göçerek olarak geçiren aileler, dağ başında, elektriği olmayan ve ulaşımı oldukça güç olan yaylalarda çocuklarını da yanlarında bulundurmak zorunda kalıyor. Özellikle yaz aylarında Anadolu'nun birçok şehrinden Erzurum'un verimli ve bereketli yaylarına koyunlarını yetiştirmeye getiren anne ve babaların taleplerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilgisiz kalmadı. İmam atandı Vali Çiftçi, Erzurum kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve ancak zorlu dağ yolu ile ulaşılan, yaklaşık 2600 rakımdaki Dumlu Yaylası'nı geçtiğimiz günlerde ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası yaylada bir çadırda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesi için Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığı tarafından bir imam görevlendirildi. Bu çadıra aynı zamanda çocukların güzel vakit geçirmesi için oyuncaklar da getirildi.Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmesi için görevlendirilen Akdağ Köyü İmam Hatibi İrfan Çakmak, "Çocuklarımıza yerleşim alanından uzak da olsa, dağ başında da olsa mukaddes kitabımızı ve İslami değerleri anlatmak çok anlamlı. Onların başarısı ve katılımdaki istekli oluşları bizi mutlu ediyor. Devletimiz bu anlamda güzel adımları atıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.Dumlu Yaylası'nda koyun yetiştiriciliği ve peynir üretimi yapan İsmail Beydilli, “Çocuklarımız yaylada birçok imkan ve fırsattan uzaklar. Elimizden geldikçe onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Valimiz Mustafa Çiftçi ve diğer yöneticilerimizin böyle güzel bir çalışmaya önayak olması hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımız bir yandan dinimizin gereklerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken, bir yandan da gönüllerince eğleniyor. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.Sağlık testleri de yapıldı Erzurum Valiliğinin talimatları ve Yakutiye Belediyesi'nin destekleri ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 3-5 Temmuz 2024 tarihlerinde Dumlu Baba Yaylası'nda hayvancılık yapan yaklaşık 400 göçer vatandaşa genel muayene ve ağız-diş sağlığı taraması yapıldı. Genel muayene sonucu tespit edilen 83 kadın ve 8 erkeğe kanser taraması gerçekleştirildi, 10 çocuğun eksik aşıları uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/isvec-kuran-yakma-eylemiyle-bilinen-momikaya-1-yillik-oturma-izni-verdi-1085812085.html
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erzurum, hayvancılık, din, din adamı, imam, kuran, kuran-ı kerim
erzurum, hayvancılık, din, din adamı, imam, kuran, kuran-ı kerim

Erzurum’da hayvancılık yaptığı için sürekli göçen ailelere özel 'göçer kuran kursu' açıldı

09:32 22.07.2024 (güncellendi: 10:16 22.07.2024)
© MEHMET EMİN KIZILCA - NİHAT KILIÇOĞULLARI-AW251626Göçer kuran kursu
Göçer kuran kursu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© MEHMET EMİN KIZILCA - NİHAT KILIÇOĞULLARI-AW251626
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Erzurum'un ortalama 2 bin 600 rakımdaki Dumlu Dağları'nda, Dumlu Baba Yaylası'nda göçerlik yapan ailelerin çocukları çadırda Kur'an-ı Kerim öğreniyor, birlikte oyunlar oynuyor.
Yaşamlarının önemli bir kısmını göçerek olarak geçiren aileler, dağ başında, elektriği olmayan ve ulaşımı oldukça güç olan yaylalarda çocuklarını da yanlarında bulundurmak zorunda kalıyor. Özellikle yaz aylarında Anadolu'nun birçok şehrinden Erzurum'un verimli ve bereketli yaylarına koyunlarını yetiştirmeye getiren anne ve babaların taleplerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilgisiz kalmadı.

İmam atandı

Vali Çiftçi, Erzurum kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve ancak zorlu dağ yolu ile ulaşılan, yaklaşık 2600 rakımdaki Dumlu Yaylası'nı geçtiğimiz günlerde ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası yaylada bir çadırda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesi için Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığı tarafından bir imam görevlendirildi. Bu çadıra aynı zamanda çocukların güzel vakit geçirmesi için oyuncaklar da getirildi.
Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmesi için görevlendirilen Akdağ Köyü İmam Hatibi İrfan Çakmak, "Çocuklarımıza yerleşim alanından uzak da olsa, dağ başında da olsa mukaddes kitabımızı ve İslami değerleri anlatmak çok anlamlı. Onların başarısı ve katılımdaki istekli oluşları bizi mutlu ediyor. Devletimiz bu anlamda güzel adımları atıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.
Dumlu Yaylası'nda koyun yetiştiriciliği ve peynir üretimi yapan İsmail Beydilli, “Çocuklarımız yaylada birçok imkan ve fırsattan uzaklar. Elimizden geldikçe onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Valimiz Mustafa Çiftçi ve diğer yöneticilerimizin böyle güzel bir çalışmaya önayak olması hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımız bir yandan dinimizin gereklerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken, bir yandan da gönüllerince eğleniyor. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Sağlık testleri de yapıldı

Erzurum Valiliğinin talimatları ve Yakutiye Belediyesi'nin destekleri ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 3-5 Temmuz 2024 tarihlerinde Dumlu Baba Yaylası'nda hayvancılık yapan yaklaşık 400 göçer vatandaşa genel muayene ve ağız-diş sağlığı taraması yapıldı. Genel muayene sonucu tespit edilen 83 kadın ve 8 erkeğe kanser taraması gerçekleştirildi, 10 çocuğun eksik aşıları uygulandı.
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