https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-dolmuscular-birbirine-girdi-polis--havaya-ates-acarak-taraflari-ayirdi-1086120706.html
Adana’da dolmuşçular birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı
Adana’da dolmuşçular birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı
Sputnik Türkiye
Adana’da bir minibüsçü, ‘Benim hattıma girdin’ diyerek içinde yolcu varken başka bir minibüse çarparak aynasını kırdı. Olayın ardından iki farklı minibüs... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T22:10+0300
2024-07-22T22:10+0300
2024-07-22T22:13+0300
türkiye
minibüs
adana
kavga
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Adana’da iki farklı minibüs durağı arasında hat kavgası yaşandı. Bir sürücü “Benim hattıma girdin” diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri arasında kavga çıktı. Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.
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minibüs, adana, kavga
Adana’da dolmuşçular birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı
22:10 22.07.2024 (güncellendi: 22:13 22.07.2024)
Adana’da bir minibüsçü, ‘Benim hattıma girdin’ diyerek içinde yolcu varken başka bir minibüse çarparak aynasını kırdı. Olayın ardından iki farklı minibüs durağındaki sürücüler arasında kavga çıkarken, polis havaya ateş açtı.
Adana’da iki farklı minibüs durağı arasında hat kavgası yaşandı. Bir sürücü “Benim hattıma girdin” diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak camını kırdı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri arasında kavga çıktı. Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.