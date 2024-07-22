https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-dolmuscular-birbirine-girdi-polis--havaya-ates-acarak-taraflari-ayirdi-1086120706.html

Adana’da dolmuşçular birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı

Adana’da dolmuşçular birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı

Sputnik Türkiye

Adana’da bir minibüsçü, ‘Benim hattıma girdin’ diyerek içinde yolcu varken başka bir minibüse çarparak aynasını kırdı. Olayın ardından iki farklı minibüs... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T22:10+0300

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türkiye

minibüs

adana

kavga

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Adana’da iki farklı minibüs durağı arasında hat kavgası yaşandı. Bir sürücü “Benim hattıma girdin” diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri arasında kavga çıktı. Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.

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minibüs, adana, kavga