Yandex'in sunduğu yapay zeka destekli reklam hizmeti: Türk şirketleri dünya pazarına açılıyor

“Türkiye pazarı bizim için de çok önemli ve öncü bir pazar. Türkiye’deki her sektör, dünyaya yayılmayı başarıyor. Türk şirketlerinin gücü ortada. Her sektörde dünyada önemli bir temsilcimiz bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye, Yandex’in ilk defa yerel dilde arama motoru algoritması yazdığı ülke olmuştu. Bu, daha sonra farklı ülkelere açılmak için de alternatif yarattı. Peki bu neden böyle oldu? Bir arama motorunun algoritmasının Kiril alfabesinde yazılan algoritmanın Latin alfabesine çevrilmesinde yavaşlık oluştu. O yüzden Yandex, ülke ülke ilerledi. Artık sırf dijital dünyada belirli bir ülkeden çıkıp büyümüş olabilirsiniz fakat farklı pazarların ihtiyaçlarına yönelik ürünleri sergilemek isteyebilirsiniz. Mesela bizim navigasyon hizmetimiz var. Çok trafik olan ülkelerde navigasyon ürünlerimizle ilerleyebiliyoruz. Belirli ürünler, toplumun ihtiyaçlarına göre daha popüler olursa yatırımlar da oraya yöneliyor. Yandex’in cep telefonlarında indirilen özellikle navigasyon ürünü ve bilgilerin doğruluğu sebebiyle sürücüler tarafından tercih ediliyor. Bu durum artarak devam ediyor. Trafikte sürücüleri en kolay rahatladan rotaların çizilmesi durumu söz konusu.”