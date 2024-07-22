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Yandex'in sunduğu yapay zeka destekli reklam hizmeti: Türk şirketleri dünya pazarına açılıyor
Yandex'in sunduğu yapay zeka destekli reklam hizmeti: Türk şirketleri dünya pazarına açılıyor
Sputnik Türkiye
Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu. Atila, Yandex’in... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
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Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
Nejla Bilge Atila, Türk şirketlerinin ihtiyaçlarına göre Türkiye’deki yapılanmalarını kuvvetlendirdiklerini aktardı:Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, yapay zeka desteği ile başta Kiril alfabesi kullanılan ülkelere açılmak isteyen şirketler için reklam içerikleri oluşturma hizmeti verdiklerini kaydetti:Nejla Bilge Atila, yapay zeka uygulamalarının hedef toplum davranışlarını ve algılarını bilerek reklam içerikleri oluşturduğunu ifade etti:Türkiye’nin Yandex için önemine vurgu yapan Atila, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Yandex'in sunduğu yapay zeka destekli reklam hizmeti: Türk şirketleri dünya pazarına açılıyor

14:05 22.07.2024 (güncellendi: 11:30 24.07.2024)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu. Atila, Yandex’in başta Kiril alfabesi kullanan ülkeler olmak üzere yeni coğrafi bölgelere açılmak isteyen şirketler için sunduğu hizmetlerden bahsetti.
Nejla Bilge Atila, Türk şirketlerinin ihtiyaçlarına göre Türkiye’deki yapılanmalarını kuvvetlendirdiklerini aktardı:
“Şu anda yeni yapılanmalarımızla birlikte aktif çalışmaları başlatmış durumdayız. Çünkü özellikle reklam verenler tarafında yeni pazarlar, yeni ürünler, mobil pazarlar vs. sunulan birçok ürün var. Bu ürünler kapsamında Türkiye özelinde bakacak olursak; farklı pazarları keşfetmek isteyen, turizm-ticaret, tekstil, konut vs. sektörlerinde Türk şirketlerinin, Rusça konuşan veya Kiril alfabesi kullanan kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmak adına Türkiye’deki yapılanmamızı kuvvetlendirdik. Belirli ihtiyaçları karşılamak ve hatta onlara bu pazarların potansiyelini gösterebilmek için ürünlerimizde değişiklikler yaptık.”
Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, yapay zeka desteği ile başta Kiril alfabesi kullanılan ülkelere açılmak isteyen şirketler için reklam içerikleri oluşturma hizmeti verdiklerini kaydetti:
“Yapay zekanın geldiği noktayı konuşuyoruz. Metin dilini dönüştüren programlara dilediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Yapay zekadan görsel çizmesini bile isteyebiliyorsunuz. Bize farklı dünyaları, hayalimizin ötesinde görselleri gösteriyor. Peki bir şirket olarak bunu reklam sektörüne nasıl entegre edebiliriz? Farklı alfabeleri kullanan bölgelere açılmak isterseniz neler yapabilirsiniz? Burada Rusça veya diğer dilleri konuşan çalışanları istihdam etmek her şirket için mümkün olmayabilir. Şirketler, bütçeleri dahilinde dijital ajanslardan şunu talep edebiliyor: Yapay zeka kullanarak o alfabede, o bölgede yaşayan insanların ürünleri inceleyeceği, dikkat çekici, iyi bir reklam dilinde yazılmış metinler ve ilgi çekici görseller üretilmesini isteyebiliyorlar. İşte tam bu noktada Yandex’in yeni bir hizmeti var.”
Nejla Bilge Atila, yapay zeka uygulamalarının hedef toplum davranışlarını ve algılarını bilerek reklam içerikleri oluşturduğunu ifade etti:

“Bazen günlük hayatımız içerisinde hızlı bir akışa giriyoruz. Tekstil, turizm gibi sektörlerde kısa bir sezonda yüksek satış ivmesi yakalanması gerekiyor. O zaman reklamlarda gerçekten yapay zekadan destek alınması gerekiyor. Burada metinleri üretken bir dil modeliyle üretmek gerekiyor. Asya’da yaşayan insanların düşünce kalıp yapısı, Türkiye’de veya Avrupa’da yaşayandan çok daha farklı. Özellikle Rusya bölgesinde insanlar satın alma davranışlarını, kendilerini son noktada hayal ederek yaparlar. Mesela biz 2+1 daire almak için araştırma yaparız. Ama onlar, balkonda huzurla oturmak mümkün, çocukların bisiklete binebileceği bir bahçe var mı diye bakar. Bunlarla ilgili görselleri olan reklamlara etkileşim vermeyi tercih ederler. GPT ve görsel oluşturma yapay zekaları, aynı zamanda bir toplumun görselleri nasıl algıladığını ve o toplumun nasıl satın alma davranışları gösterdiğini bilerek bu içerikleri hazırlıyor.”

Türkiye’nin Yandex için önemine vurgu yapan Atila, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye pazarı bizim için de çok önemli ve öncü bir pazar. Türkiye’deki her sektör, dünyaya yayılmayı başarıyor. Türk şirketlerinin gücü ortada. Her sektörde dünyada önemli bir temsilcimiz bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye, Yandex’in ilk defa yerel dilde arama motoru algoritması yazdığı ülke olmuştu. Bu, daha sonra farklı ülkelere açılmak için de alternatif yarattı. Peki bu neden böyle oldu? Bir arama motorunun algoritmasının Kiril alfabesinde yazılan algoritmanın Latin alfabesine çevrilmesinde yavaşlık oluştu. O yüzden Yandex, ülke ülke ilerledi. Artık sırf dijital dünyada belirli bir ülkeden çıkıp büyümüş olabilirsiniz fakat farklı pazarların ihtiyaçlarına yönelik ürünleri sergilemek isteyebilirsiniz. Mesela bizim navigasyon hizmetimiz var. Çok trafik olan ülkelerde navigasyon ürünlerimizle ilerleyebiliyoruz. Belirli ürünler, toplumun ihtiyaçlarına göre daha popüler olursa yatırımlar da oraya yöneliyor. Yandex’in cep telefonlarında indirilen özellikle navigasyon ürünü ve bilgilerin doğruluğu sebebiyle sürücüler tarafından tercih ediliyor. Bu durum artarak devam ediyor. Trafikte sürücüleri en kolay rahatladan rotaların çizilmesi durumu söz konusu.”
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