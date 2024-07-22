Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu

“Başkan Yardımcısını yani Kamala Harris’i kendisinden sonraki aday olarak işaret etti ama parti içerisinde bu konuda bir uzlaşma oluşturduktan sonra bunu yapmış gibi görünmüyor Biden. Kendi başına aldığı bir karar olabilir. Şu aşamada Demokrat Parti’nin görüntüsü, yine Türkiye’den bir benzetme yapayım, Altılı Masa’nın dağıldığı gün gibi. Kendi seçmeninde yarattığı halet-i ruhiye dağılmış, parçalanmış, birliğini, bütünlüğünü yitirmiş bir Demokrat Parti havasında. Şimdi birisinin tekrardan bunu toparlaması umut ediliyor. Başka bir beklenti var, Kamala Harris acaba bunu yapabilir mi? Düne kadar Harris dışında, Michelle Obama’nın da iyi bir aday olabileceği konuşuluyordu. Ama bunların olmayacağı anlaşıldı. Kamala Harris o kadar karizmatik bir lider değil. Biden’ın çekilmesiyle oluşan boşluğu, beklentiyi, umudu derleyip toplayacak bir aday değil. ABD’de bir kadın olmanın zorlukları var, şimdiye kadar bir kadın başkan seçmemiş olmaları çok da tesadüfi değil. Önemli bir kısmı ataerkil bir toplum. Hint kökenli kadın bir adayın şansının ne olacağını bilemiyoruz.”