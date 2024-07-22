Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
09:05 22.07.2024 (güncellendi: 15:45 22.07.2024)
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
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Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Dinçşahin, Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimini değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilmesini değerlendiren Dinçşahin, "Biraz beklenen değil, umut edilen oldu” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçiminden çekildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama Biden, görev süresinin sona ereceği Ocak 2025'e kadar başkan ve başkomutan olarak görevine devam edeceğini belirtti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan İstanbul Gedik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden’ın kararını değerlendirdi.
“Biraz beklenen değil, umut edilen oldu” diyen Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, şöyle devam etti:
“Biden’ın çekilmesi yönünde hem Demokrat Parti çevrelerinden hem Amerikan vatandaşlarından ciddi talepler vardı. Bütün dünyada Amerikan seçimini yorumlayan uzmanlar da Biden’ın bu zihinsel ve fiziksel durumla seçimi yapamayacağı konusunda hemfikirdi ve herkesin umudu bir an önce seçimi bırakmasıydı. Ama Biden, 2023 seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumuna benziyordu. Herkes aday olmaması konusunda hemfikir olmuşken kendisi adaylığı konusunda ısrar ediyordu. Oysa ne kadar kötü durumda olduğuna kamuoyunun gözünde ikna olunmuştu. NATO görüşmelerinde Biden, Zelenskiy ile Putin’i birbirine karıştıracak kadar yorgun olduğunu herkese göstermiş oldu.”
Biden’ın sağlık durumunun Bülent Ecevit’e benzediğini belirten Dinçşahin, “Tıpkı onun gibi yürümekte zorlanan, kendini ifade etmekte zorlanan bir seyir izliyordu. Ama tıpkı Bülent Ecevit gibi onun da bir Rahşan’ı vardı. Amerikalı Rahşan Hanım, bırakmasını bir türlü istemedi anladığımız kadarıyla ve Biden, biraz da eşinin zorlamasıyla sonuna kadar devam etti” dedi.
Kamala Harris'in şansı ne?
Biden'ın desteklediği Kamala Harris’in seçimlerdeki şansını değerlendiren Dinçşahin, şöyle konuştu:
“Başkan Yardımcısını yani Kamala Harris’i kendisinden sonraki aday olarak işaret etti ama parti içerisinde bu konuda bir uzlaşma oluşturduktan sonra bunu yapmış gibi görünmüyor Biden. Kendi başına aldığı bir karar olabilir. Şu aşamada Demokrat Parti’nin görüntüsü, yine Türkiye’den bir benzetme yapayım, Altılı Masa’nın dağıldığı gün gibi. Kendi seçmeninde yarattığı halet-i ruhiye dağılmış, parçalanmış, birliğini, bütünlüğünü yitirmiş bir Demokrat Parti havasında. Şimdi birisinin tekrardan bunu toparlaması umut ediliyor. Başka bir beklenti var, Kamala Harris acaba bunu yapabilir mi? Düne kadar Harris dışında, Michelle Obama’nın da iyi bir aday olabileceği konuşuluyordu. Ama bunların olmayacağı anlaşıldı. Kamala Harris o kadar karizmatik bir lider değil. Biden’ın çekilmesiyle oluşan boşluğu, beklentiyi, umudu derleyip toplayacak bir aday değil. ABD’de bir kadın olmanın zorlukları var, şimdiye kadar bir kadın başkan seçmemiş olmaları çok da tesadüfi değil. Önemli bir kısmı ataerkil bir toplum. Hint kökenli kadın bir adayın şansının ne olacağını bilemiyoruz.”
Seçim kampanyasında toplanan ve toplanması muhtemel bağışların Biden’ın hem bırakma hem de Kamala Harris’i aday gösterme kararında etkili olduğunu belirten Dinçşahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdiye kadar Biden’ın topladığı 200 küsur milyon dolarlık bir bağış var. Kamala Harris’i aday göstermesi bu bağışların parti içerisinde ya da adayda rahatlıkla kalabilmesini kolaylaştırıyor diyorlar. Biden’ın bırakmasındaki bir başka faktör de bağışçıların artık Biden’a bağış yapmayı bırakmaları. O kadar sağlıksız görünüyor ki, bağışçılar ellerini ceplerinden çektiler. Zannediyorum bir başka maddi neden de bağışçıların bu kararı oldu. Para Kamala Harris’te kalmazsa en kötü ihtimal bağışçılara geri dönecek.”
'Trump'ın şansı suikaste uğradığı gün arttı'
Dinçşahin, “Trump’ın şansı suikaste uğradığı gün arttı” dedi ve şöyle devam etti:
“Trump, hem Biden’a hem Kamala Harris’e karşı önde gidiyordu yapılan anketlerde. Hatta Kamala Harris, Biden’ın da arkasında geliyordu. O bakımdan Trump’ın yaptığı ilk açıklama ‘Kamala Harris’i yenmek, Biden’ı yenmekten daha da kolay olacak’ şeklinde oldu. Trump, başkanlık ofisinde bir dönem geçirdi ve bu dönemde epey bir tecrübe edindi. Üslubu bir hayli düzelmiş, hala iyi bir Trump’tan bahsetmiyoruz ama buna rağmen üslubunda gözle görülür bir birleştiricilik görüyoruz.”