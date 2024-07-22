Van Gölü’nde dolunay

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Fotoğrafçı arkadaşlarla bu manzarayı kaçırmamak için geldiğini ifade eden Şerefoğlu "Burada bunları görüntülüyoruz. Herkesi buraya fotoğraf çekmeye ve bu manzarayı seyretmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok görülmeye değer bir manzara, herkesi buraya fotoğraf çekmeye bekliyoruz” diye konuştu.