https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/usakta-pisirilen-tarhana-corbasi-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1086080587.html

Uşak'ta pişirilen tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Uşak'ta pişirilen tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Sputnik Türkiye

Uşak'ta 30 bin 292 litrelik tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T16:56+0300

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multimedya

guinness rekorlar kitabı

guinness

tarhana

uşak

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Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Uşak Belediyesi'nce Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen festivalde, tarhana çorbası için hazırlanan dev kazan alana kuruldu.

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