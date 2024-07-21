Uşak'ta pişirilen tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Abone ol
Uşak'ta 30 bin 292 litrelik tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Uşak Belediyesi'nce Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen festivalde, tarhana çorbası için hazırlanan dev kazan alana kuruldu.
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
1/5
© AA / Mehmet Çalık
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
2/5
© AA / Mehmet Çalık
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
3/5
© AA / Mehmet Çalık
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
4/5
© AA / Mehmet Çalık
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
5/5
© AA / Mehmet Çalık
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.