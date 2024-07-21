https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/trumptan-suikast-girisimi-sonrasi-ilk-secim-mitingi-1086067939.html
Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk seçim mitingi
Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk seçim mitingi
Sputnik Türkiye
ABD’de kasım ayında planlanan başkanlık yarışına son hızıyla devam eden Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasında yaptığı ilk seçim... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T09:27+0300
2024-07-21T09:27+0300
2024-07-21T09:27+0300
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ABD Başkan adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasındaki ilk seçim mitingini Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde gerçekleştirdi. Mitinge katılan ABD Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance Trump’tan önce yaptığı konuşmada, "Bir hafta önce bir suikastçının Donald Trump'ın canını almaya çalıştığına ve şimdi Michigan'da onu kampanya yolunda karşılamak için müthiş bir kalabalık topladığımıza inanmakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağında bulunan banttan daha küçük bir bant ile kürsüye çıkan Trump ise, yaralı olarak atlattığı suikast girişimine atıfta bulunarak "Demokrasi için kurşun yediğini" söyledi. "Şu anda burada olmayabilirdim, ama çok özel bir şey oldu" diyen Trump, “Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" şeklinde konuştu.'Birlikte savaşacağız ve kazanacağız'Pennsylvania eyaletinin Butler kentindeki mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı Butler Memorial Hastanesi personeline teşekkür eden Trump, suikast girişimi sırasında vurularak öldürülen Corey Comperatore'yi de kahraman olarak nitelendirdi. Suikastı yaralı olarak atlattıktan hemen sonra ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız” sözlerini tekrarlayan Trump, "Ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız" dedi.‘Şi Cinping bana güzel bir mesaj gönderdi’Suikast sonrasında dünya liderlerinden mesajlar aldığını söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e ithafen "Başkan Şi ile çok iyi anlaşırdım. Kendisi harika bir adamdır. Geçen gün olanları duyduğunda bana güzel bir mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı. Yalnızca Şi’den değil, birçok liderden mesaj aldığını aktaran Trump “Bilirsiniz, birçoğu onlara yaptığım şeyden hoşlanmıyordu, ama bana yazdılar. Neredeyse hepsi bana mesaj gönderdi. Bu çok hoştu. Hepsiyle iyi bir ilişkim var. Bu iyi bir şey" dedi.‘Elon Musk bağıştan bahsetmedi bile’Milyoner Elon Musk’ın kendisinin seçim kampanyasına aylık 45 milyon dolar bağış yapacağına dair haberlere değinen Trump, miting öncesinde Musk ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Kısa bir süre önce onunla konuştum ve buraya geleceğimi söyledim. Nasılsın diye sordum ve bağıştan bahsetmedi bile" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/musktan-trumpin-secim-kampanyasina-dev-bagis-aylik-45-milyon-dolar-1085932234.html
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donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, elon musk
donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, elon musk
Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk seçim mitingi
ABD’de kasım ayında planlanan başkanlık yarışına son hızıyla devam eden Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasında yaptığı ilk seçim mitinginde demokrasi için kurşun yediğini söyledi. “Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" diyen Trump, seçimi kazanacaklarını vurguladı.
ABD Başkan adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasındaki ilk seçim mitingini Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde gerçekleştirdi. Mitinge katılan ABD Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance Trump’tan önce yaptığı konuşmada, "Bir hafta önce bir suikastçının Donald Trump'ın canını almaya çalıştığına ve şimdi Michigan'da onu kampanya yolunda karşılamak için müthiş bir kalabalık topladığımıza inanmakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağında bulunan banttan daha küçük bir bant ile kürsüye çıkan Trump ise, yaralı olarak atlattığı suikast girişimine atıfta bulunarak "Demokrasi için kurşun yediğini" söyledi.
"Şu anda burada olmayabilirdim, ama çok özel bir şey oldu" diyen Trump, “Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" şeklinde konuştu.
'Birlikte savaşacağız ve kazanacağız'
Pennsylvania eyaletinin Butler kentindeki mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı Butler Memorial Hastanesi personeline teşekkür eden Trump, suikast girişimi sırasında vurularak öldürülen Corey Comperatore'yi de kahraman olarak nitelendirdi.
Suikastı yaralı olarak atlattıktan hemen sonra ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız” sözlerini tekrarlayan Trump, "Ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız" dedi.
‘Şi Cinping bana güzel bir mesaj gönderdi’
Suikast sonrasında dünya liderlerinden mesajlar aldığını söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e ithafen "Başkan Şi ile çok iyi anlaşırdım. Kendisi harika bir adamdır. Geçen gün olanları duyduğunda bana güzel bir mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı. Yalnızca Şi’den değil, birçok liderden mesaj aldığını aktaran Trump “Bilirsiniz, birçoğu onlara yaptığım şeyden hoşlanmıyordu, ama bana yazdılar. Neredeyse hepsi bana mesaj gönderdi. Bu çok hoştu. Hepsiyle iyi bir ilişkim var. Bu iyi bir şey" dedi.
‘Elon Musk bağıştan bahsetmedi bile’
Milyoner Elon Musk’ın kendisinin seçim kampanyasına aylık 45 milyon dolar bağış yapacağına dair haberlere değinen Trump, miting öncesinde Musk ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Kısa bir süre önce onunla konuştum ve buraya geleceğimi söyledim. Nasılsın diye sordum ve bağıştan bahsetmedi bile" şeklinde konuştu.