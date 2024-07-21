https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kapilarini-100-yil-sonra-muze-olarak-yeniden-acan-yildiz-sarayini-bir-gunde-7-bin-kisi-ziyaret-etti-1086085855.html

Kapılarını 100 yıl sonra müze olarak yeniden açan Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin kişi ziyaret etti

Kapılarını 100 yıl sonra müze olarak yeniden açan Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin kişi ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Kapılarını 100 yıl sonra müze olarak yeniden açan Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T19:50+0300

2024-07-21T19:50+0300

2024-07-21T19:51+0300

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Osmanlı Devleti’nde hizmete alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sarayı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti.Yıldız Sarayı’nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kultur-ve-turizm-bakanligi-bu-yil-toplam-19-eserin-daha-iadesini-sagladik-1086085294.html

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