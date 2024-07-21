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İlber Ortaylı'dan Üçünçü Dünya Savaşı yorumu: 'Kendimizi yok edeceğiz'
İlber Ortaylı'dan Üçünçü Dünya Savaşı yorumu: 'Kendimizi yok edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Salgın hastalıklar, doğal yıkımlar ve savaşların ardından dünyada olası 3. Dünya Savaşı gündeme gelmeye başladı. Tüm bu saldırıların eşiğinde Prof. Dr. İlber... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T19:30+0300
2024-07-21T19:30+0300
2024-07-21T19:36+0300
türkiye
üçüncü dünya savaşı
ilber ortaylı
tarih
savaş
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Son dönemde ülke yetkililerine ve dünyada etkili insanlara en çok sorulan sorulardan biri olan "Üçüncü Dünya Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu, tarihçi İlber Ortaylı'da soruldu.Özellikle Ukrayna'daki Batılı güçlerin yarattığı krizler, İsrail - Filistin Çatışması, Azerbaycan - Ermenistan çatışmaları, İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimler, Tayvan sorunu gibi birçok sorun dünyada var olmaya devam ediyor. Son dönemde dünyayı diken üstünde tutan çatışmalar da üçüncü bir dünya savaşı olasılığını sürekli gündeme getiriyor.Son olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.Ortaylı, "Şu anda üçüncü bir dünya savaşı içinde miyiz sizce?" sorusuna Ortaylı şöyle yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kultur-ve-turizm-bakanligi-bu-yil-toplam-19-eserin-daha-iadesini-sagladik-1086085294.html
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üçüncü dünya savaşı, ilber ortaylı, tarih, savaş
üçüncü dünya savaşı, ilber ortaylı, tarih, savaş
İlber Ortaylı'dan Üçünçü Dünya Savaşı yorumu: 'Kendimizi yok edeceğiz'
19:30 21.07.2024 (güncellendi: 19:36 21.07.2024)
Salgın hastalıklar, doğal yıkımlar ve savaşların ardından dünyada olası 3. Dünya Savaşı gündeme gelmeye başladı. Tüm bu saldırıların eşiğinde Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan da ‘3. Dünya Savaşı’ yorumu geldi.
Son dönemde ülke yetkililerine ve dünyada etkili insanlara en çok sorulan sorulardan biri olan "Üçüncü Dünya Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu, tarihçi İlber Ortaylı'da soruldu.
Özellikle Ukrayna'daki Batılı güçlerin yarattığı krizler, İsrail - Filistin Çatışması, Azerbaycan - Ermenistan çatışmaları, İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimler, Tayvan sorunu gibi birçok sorun dünyada var olmaya devam ediyor.
Son dönemde dünyayı diken üstünde tutan çatışmalar da üçüncü bir dünya savaşı olasılığını sürekli gündeme getiriyor.
Son olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.
Ortaylı, "Şu anda üçüncü bir dünya savaşı içinde miyiz sizce?" sorusuna Ortaylı şöyle yanıt verdi:
"Yavaş yavaş giriyoruz. Ama herhalde global bir harp olmaz. Şurası bir gerçek; insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek. Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz. Sonra uzun bir müddet hayat olmayacak. Hatta belki onları bile kurutacağız."
"Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende kim bilir buna benzer şeyler var, bilmiyoruz. Samanyolu'nun ötesinde bile gezegenler, gezegenler... Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz."