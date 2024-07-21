https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/en-son-dosyalar-sizdirilmisti-alman-istihbaratinda-buyuk-bir-personel-sikintisi-yasaniyor-1086076809.html
En son dosyalar sızdırılmıştı: ‘Alman istihbaratında büyük bir personel sıkıntısı yaşanıyor’
En son dosyalar sızdırılmıştı: ‘Alman istihbaratında büyük bir personel sıkıntısı yaşanıyor’
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Alman istihbaratı ve ordusunda yaşanan krizler ardından, Alman medyası Bild Almanya Dış İstihbaratı'nda 700'den fazla personel sıkıntısı olduğunu ve yerlerin... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T15:05+0300
2024-07-21T15:05+0300
2024-07-21T15:05+0300
dünya
almanya
istihbarat
bnd
batı almanya dış istihbarat ajansı bnd
almanya federal haber alma servisi (bnd)
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
idari personel
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Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND), ciddi bir personel sıkıntısı yaşıyor. Bild gazetesinin haberine göre, şu anda 6500 çalışanı bulunan BND’de 700’den fazla pozisyon boş durumda. Koronavirüs pandemisi sırasında alışılan evden çalışma düzenine devam etmek isteyen birçok çalışan, işyerine dönmekte isteksiz. Bu da personel sıkıntısının bir diğer sebebi olarak belirtiliyor.Çalışanlar arasında huzursuzluk mevcutAyrıca, BND çalışanlarının hastalık izni oranları da ülke genelinin üzerinde. 1000’den fazla çalışan, 30 gün veya daha uzun süreli hastalık izninde bulunuyor. İstihbarat personelinin sık sık rotasyona tabi tutulması da iş memnuniyetini düşüren bir diğer etken. Uzmanlık alanlarının dışında görevler verilmesi, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratıyor.BND’nin personel açığını kapatma çabaları ise henüz sonuç vermiş değil. Mart ayında başlatılan ve yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşan bir reklam kampanyası sonucunda 10 bin aday başvurdu, ancak hiçbiri işe alınmadı. Başvuru sürecinin uzunluğu ve yüksek maliyetler de dikkat çekiyor. Bir adayın başvuru süreci 13 ay sürerken, bu süreç vergi mükelleflerine kişi başı 100 bin euroya mal oluyor. Ayrıca, güvenilirlik kontrollerinde başvuranların yaklaşık yüzde 40’ı başarısız oluyor.Alman ordusu da sıkıntıdaBundeswehr’den BND’ye atanmış yaklaşık 800 aktif asker bulunuyor, ancak Bundeswehr de personel sıkıntısı yaşadığı için bu askerlerin eksikliği hissediliyor. BND’nin mevcut personel sorunları, kurumun etkinliğini ve operasyonlarını olumsuz etkileyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cokusu-kuresel-etki-yaratmisti-crowdstrike-firmasi-ne-yapiyor-ve-neden-bu-kadar-onemli--1086075834.html
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almanya, istihbarat, bnd, batı almanya dış istihbarat ajansı bnd, almanya federal haber alma servisi (bnd), personel, sözleşmeli personel, personel alımı, idari personel, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), personel sayısı
almanya, istihbarat, bnd, batı almanya dış istihbarat ajansı bnd, almanya federal haber alma servisi (bnd), personel, sözleşmeli personel, personel alımı, idari personel, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), personel sayısı
En son dosyalar sızdırılmıştı: ‘Alman istihbaratında büyük bir personel sıkıntısı yaşanıyor’
Alman istihbaratı ve ordusunda yaşanan krizler ardından, Alman medyası Bild Almanya Dış İstihbaratı'nda 700'den fazla personel sıkıntısı olduğunu ve yerlerin doldurulamadığını belirtti.
Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND), ciddi bir personel sıkıntısı yaşıyor. Bild gazetesinin haberine göre, şu anda 6500 çalışanı bulunan BND’de 700’den fazla pozisyon boş durumda. Koronavirüs pandemisi sırasında alışılan evden çalışma düzenine devam etmek isteyen birçok çalışan, işyerine dönmekte isteksiz. Bu da personel sıkıntısının bir diğer sebebi olarak belirtiliyor.
Çalışanlar arasında huzursuzluk mevcut
Ayrıca, BND çalışanlarının hastalık izni oranları da ülke genelinin üzerinde. 1000’den fazla çalışan, 30 gün veya daha uzun süreli hastalık izninde bulunuyor. İstihbarat personelinin sık sık rotasyona tabi tutulması da iş memnuniyetini düşüren bir diğer etken. Uzmanlık alanlarının dışında görevler verilmesi, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratıyor.
BND’nin personel açığını kapatma çabaları ise henüz sonuç vermiş değil. Mart ayında başlatılan ve yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşan bir reklam kampanyası sonucunda 10 bin aday başvurdu, ancak hiçbiri işe alınmadı. Başvuru sürecinin uzunluğu ve yüksek maliyetler de dikkat çekiyor. Bir adayın başvuru süreci 13 ay sürerken, bu süreç vergi mükelleflerine kişi başı 100 bin euroya mal oluyor. Ayrıca, güvenilirlik kontrollerinde başvuranların yaklaşık yüzde 40’ı başarısız oluyor.
Alman ordusu da sıkıntıda
Bundeswehr’den BND’ye atanmış yaklaşık 800 aktif asker bulunuyor, ancak Bundeswehr de personel sıkıntısı yaşadığı için bu askerlerin eksikliği hissediliyor. BND’nin mevcut personel sorunları, kurumun etkinliğini ve operasyonlarını olumsuz etkileyebilir.