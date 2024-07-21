https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/aydos-ormaninda-yangin-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahaleye-devam-ediyor-1086079086.html

Aydos Ormanı’ndaki yangına müdahale sürüyor: İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Aydos Ormanı’ndaki yangına müdahale sürüyor: İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin yapılan... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T16:07+0300

2024-07-21T16:07+0300

2024-07-21T16:45+0300

türkiye

aydos ormanı

pendik

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086078929_72:0:1290:685_1920x0_80_0_0_3883779fea9cf1513291a7b4e0ffaefb.jpg

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözle karadan müdahale edilirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale etmek isteyenleri bölgeden uzaklaştırdı.'4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir'Aydos Ormanı’nda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanı'nda yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmektedir. Ayrıca itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmektedir. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumuyle-ilgili-yeni-gelisme-olay-yerinde-bir-gozlemci-yoktu-1086077611.html

türkiye

aydos ormanı

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydos ormanı, pendik, orman yangını, aydos ormanı yangın, pendik yangın