https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/aydos-ormaninda-yangin-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahaleye-devam-ediyor-1086079086.html
Aydos Ormanı’ndaki yangına müdahale sürüyor: İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
Aydos Ormanı’ndaki yangına müdahale sürüyor: İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin yapılan... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T16:07+0300
2024-07-21T16:07+0300
2024-07-21T16:45+0300
türkiye
aydos ormanı
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Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözle karadan müdahale edilirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale etmek isteyenleri bölgeden uzaklaştırdı.'4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir'Aydos Ormanı’nda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanı'nda yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmektedir. Ayrıca itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmektedir. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumuyle-ilgili-yeni-gelisme-olay-yerinde-bir-gozlemci-yoktu-1086077611.html
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aydos ormanı, pendik, orman yangını, aydos ormanı yangın, pendik yangın
Aydos Ormanı’ndaki yangına müdahale sürüyor: İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
16:07 21.07.2024 (güncellendi: 16:45 21.07.2024)
İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin yapılan açıklamada, 78 ekip ve 159 personelle yangına müdahale edildiği belirtilerek, “Yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir” denildi.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözle karadan müdahale edilirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale etmek isteyenleri bölgeden uzaklaştırdı.
'4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir'
Aydos Ormanı’nda çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanı'nda yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmektedir. Ayrıca itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmektedir. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir” ifadelerine yer verildi.