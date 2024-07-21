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Astrolog Galipoğulları: Hiçbir insan bir burçtan ibaret değil. Tek burçla sınırlı kalmak eksik olur

Astrolog Galipoğulları: Hiçbir insan bir burçtan ibaret değil. Tek burçla sınırlı kalmak eksik olur

Sputnik Türkiye

Astrolog Zeynep Galipoğulları, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T17:05+0300

2024-07-21T17:05+0300

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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı Sputnik Türkiye Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı

Zeynep Galipoğulları, “Merkür’ün Kadar Konuş Jüpiter’in Kadar İste” adlı kitabında, astrolojinin hayatları nasıl etkilediğini kurguyla anlatıyor. Galipoğulları okuru, her karakterde göksel etkinin işaretlerini göreceği gizemli bir yolculuğa davet ediyor.Astrolog Zeynep Galipoğulları, her bir burcun pastanın 12 eşit diliminden biri olduğunu ifade ederken, tüm burçların ne kadar benzersiz ve bununla birlikte birbirlerini nasıl tamamladıklarının da olay örgüsü içerisinde aktarıyor.Her bir burcun kendine ait güçlü kasları ve gölge tarafları vardır diyen Galipoğulları, okura “Senin varlığın bir enerjidir” diye seslenirken, “hangi enerjileri giyinerek geldiyse insan bu dünyaya, onların güçlü taraflarını barındırır, tuzaklarına düşmeye de meyilli olur“ diye de ekliyor.Astrolojiye ilgisinin nasıl başladığını aktaran Galipoğulları, şunları kaydetti:“Oğlak burçlarında bu ay ikinci oğlak dolunayını yaşadık. Pluton kavuşumuyla bir dönem başlıyor” diyen Galipoğullar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2024

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