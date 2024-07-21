Oyuncu ve senarist Gülizar Irmak: İnsan başkaları ile var oluyor

“Karakterleri yaratırken, asal karakterin yanında yan karakterin ve hikayenin içinde yer alan bütün karakterlerin en az asal karakter kadar derin, hikayesinin en az diğerleri kadar olması gerektiğine inanıyorum. Ve senaryoyu öyle yazıyorum. Hikayenin içinde yer alan karakterler, bu hikayede neden varlar sorusunu sorduğumda, bu soru, bana o karakterlerin geçmişini getirir. Çünkü sadece asal karakteri anlatıp yan karakteri beslemezseniz, ana karakterin besleneceği damarlari tıkanmış olursunuz. Çünkü hikayenin içinde, insan başkaları ile var oluyor. Yan karakterler çok sağlam olmalı ki asıl karakteri de taşıyabilsin.”