Kayseri'de kızıl tilki görüldü
Kızıl tilkiler, köpekgiller ailesinde ve tilkiler cinsinde yer alır. Tilkiler cinsindeki popülasyonu en yüksek ve en büyük tilki türüdür.
Kızıl tilkiler, köpekgiller ailesinde ve tilkiler cinsinde yer alır. Tilkiler cinsindeki popülasyonu en yüksek ve en büyük tilki türüdür.
Boyları kuyrukları ile beraber 115 cm-140 cm arasında değişir. Kütleleri 3 kg-14 kg arasındadır.
Boyları kuyrukları ile beraber 115 cm-140 cm arasında değişir. Kütleleri 3 kg-14 kg arasındadır.
Kızıl tilkilerde melanizm yani albinonun tam tersi olarak siyah renklenme görülebilir. Bu durum genellikle iki şekilde ortaya çıkar.
Kızıl tilkilerde melanizm yani albinonun tam tersi olarak siyah renklenme görülebilir. Bu durum genellikle iki şekilde ortaya çıkar.
Kızıl tilkiler yalnız dolaşırlar. Kurtlar gibi sürü oluşturmazlar.
Kızıl tilkiler yalnız dolaşırlar. Kurtlar gibi sürü oluşturmazlar.