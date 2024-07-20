https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/adanada-dur-ihtarina-uymayan-motosikletli-polise-carpti-1086046628.html

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı

Sputnik Türkiye

Adana'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, çarptığı yunus polisini yaraladı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T02:07+0300

2024-07-20T02:07+0300

2024-07-20T02:12+0300

türkiye

adana

motosiklet

çukurova

dur ihtarı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı yunus polisi yaralandı.Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.Uyarıları dikkate almayıp kaçan motosiklet sürücüsü, Adnan Kahveci Bulvarı'nda kendisini durdurmaya çalışan bir yunus polisine motosikletle çarptı.Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kısa bir kovalamaca sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.Sürücünün ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, yaralı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtidli.Ayrıca, motosiklet sürücüsünün yunus polisine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/dur-ihtarina-uymayan-surucuyu-darp-eden-polise-sorusturma-1081743370.html

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