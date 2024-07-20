https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/adanada-dur-ihtarina-uymayan-motosikletli-polise-carpti-1086046628.html
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı
Sputnik Türkiye
Adana'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, çarptığı yunus polisini yaraladı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T02:07+0300
2024-07-20T02:07+0300
2024-07-20T02:12+0300
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adana
motosiklet
çukurova
dur ihtarı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı yunus polisi yaralandı.Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.Uyarıları dikkate almayıp kaçan motosiklet sürücüsü, Adnan Kahveci Bulvarı'nda kendisini durdurmaya çalışan bir yunus polisine motosikletle çarptı.Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kısa bir kovalamaca sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.Sürücünün ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, yaralı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtidli.Ayrıca, motosiklet sürücüsünün yunus polisine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/dur-ihtarina-uymayan-surucuyu-darp-eden-polise-sorusturma-1081743370.html
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adana, motosiklet, çukurova, dur ihtarı
adana, motosiklet, çukurova, dur ihtarı
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı
02:07 20.07.2024 (güncellendi: 02:12 20.07.2024)
Adana'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, çarptığı yunus polisini yaraladı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı yunus polisi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.
Uyarıları dikkate almayıp kaçan motosiklet sürücüsü, Adnan Kahveci Bulvarı'nda kendisini durdurmaya çalışan bir yunus polisine motosikletle çarptı.
Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kısa bir kovalamaca sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Sürücünün ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, yaralı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtidli.
Ayrıca, motosiklet sürücüsünün yunus polisine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.