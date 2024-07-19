https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/ucretsiz-kask-dahi-dagitan-belediye-baskani-genclere-yalvararak-uyardi-lutfen-canimizi-yakmayin--1086011682.html

Ücretsiz kask dahi dağıtan Belediye Başkanı gençlere yalvararak uyardı: 'Lütfen, canımızı yakmayın'

Ücretsiz kask dahi dağıtan Belediye Başkanı gençlere yalvararak uyardı: 'Lütfen, canımızı yakmayın'

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son 5 gün içerisinde motosikletin karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, motosiklet... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T14:21+0300

2024-07-19T14:21+0300

2024-07-19T14:21+0300

türkiye

motor

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

ölüm

kask

dörtyol

dörtyol belediyesi

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Dörtyol ilçesinde geride kalan 5 günde 2 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosikletle yolculukta hayati önem taşıyan kask takılması ise kazalarda hayat kurtarıyor. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, kaskın takılmasının önemine değinerek ilçede yaşayan vatandaşlara ‘ne olursunuz kask takın’ diyerek seslendi. Başkan Amaç’ın kask takarak açıklama yaptığı görüntüler halk tarafından takdir topladı.'Nolur kask takın, evlat acısı kadar zor bir şey yok'Başkan Amaç söz konusu paylaşımda, “Biz bir hafta içerisinde 2 gencimizi motosikletin karıştığı trafik kazası neticesinde kaybettik. İki gencimizi de hekimlik zamanımda ben büyütmüştüm. Çok içim yandı, nice gençlerimizi basit nedenlerle kaybediyoruz. Emniyetimiz nice ücretsiz kask dağıttı, denetimler de yapıyor. Toplumsal bir bilinç uyansın. Lütfen canımızı yakmayın gençler, evlat acısı kadar zor bir şey yok. Bu kask hayat kurtarıyor, kafanıza kasktan başka bir şey takmayın. Ne olursunuz, size yalvarıyorum. Dörtyol’da yeni yollar yapıyoruz, bizi çukurları kapattığımıza pişman etmeyin. Hızlı gitmeyin, bu kaskı takın. Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymaktır. Bu da trafik kuralı, ne olur bu kaskı takın” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tarihin-en-dusuk-seviyesinde-manuel-vites-tarih-mi-karisiyor-1086010797.html

türkiye

dörtyol

dörtyol belediyesi

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Sputnik Türkiye

motor, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, ölüm, kask, dörtyol, dörtyol belediyesi