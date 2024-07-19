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Ücretsiz kask dahi dağıtan Belediye Başkanı gençlere yalvararak uyardı: 'Lütfen, canımızı yakmayın'
Ücretsiz kask dahi dağıtan Belediye Başkanı gençlere yalvararak uyardı: 'Lütfen, canımızı yakmayın'
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son 5 gün içerisinde motosikletin karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, motosiklet... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
motor
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
ölüm
kask
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Dörtyol ilçesinde geride kalan 5 günde 2 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosikletle yolculukta hayati önem taşıyan kask takılması ise kazalarda hayat kurtarıyor. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, kaskın takılmasının önemine değinerek ilçede yaşayan vatandaşlara ‘ne olursunuz kask takın’ diyerek seslendi. Başkan Amaç’ın kask takarak açıklama yaptığı görüntüler halk tarafından takdir topladı.'Nolur kask takın, evlat acısı kadar zor bir şey yok'Başkan Amaç söz konusu paylaşımda, “Biz bir hafta içerisinde 2 gencimizi motosikletin karıştığı trafik kazası neticesinde kaybettik. İki gencimizi de hekimlik zamanımda ben büyütmüştüm. Çok içim yandı, nice gençlerimizi basit nedenlerle kaybediyoruz. Emniyetimiz nice ücretsiz kask dağıttı, denetimler de yapıyor. Toplumsal bir bilinç uyansın. Lütfen canımızı yakmayın gençler, evlat acısı kadar zor bir şey yok. Bu kask hayat kurtarıyor, kafanıza kasktan başka bir şey takmayın. Ne olursunuz, size yalvarıyorum. Dörtyol’da yeni yollar yapıyoruz, bizi çukurları kapattığımıza pişman etmeyin. Hızlı gitmeyin, bu kaskı takın. Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymaktır. Bu da trafik kuralı, ne olur bu kaskı takın” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tarihin-en-dusuk-seviyesinde-manuel-vites-tarih-mi-karisiyor-1086010797.html
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motor, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, ölüm, kask, dörtyol, dörtyol belediyesi
motor, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, ölüm, kask, dörtyol, dörtyol belediyesi

Ücretsiz kask dahi dağıtan Belediye Başkanı gençlere yalvararak uyardı: 'Lütfen, canımızı yakmayın'

14:21 19.07.2024
© SANCAR ALP FIRAT-AW250246BAHADIR AMAÇ
BAHADIR AMAÇ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© SANCAR ALP FIRAT-AW250246
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son 5 gün içerisinde motosikletin karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, motosiklet sürücülerine ‘ne olursunuz kask takın’ diyerek kask takmanın önemini dile getirdi.
Dörtyol ilçesinde geride kalan 5 günde 2 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosikletle yolculukta hayati önem taşıyan kask takılması ise kazalarda hayat kurtarıyor. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, kaskın takılmasının önemine değinerek ilçede yaşayan vatandaşlara ‘ne olursunuz kask takın’ diyerek seslendi. Başkan Amaç’ın kask takarak açıklama yaptığı görüntüler halk tarafından takdir topladı.

'Nolur kask takın, evlat acısı kadar zor bir şey yok'

Başkan Amaç söz konusu paylaşımda, “Biz bir hafta içerisinde 2 gencimizi motosikletin karıştığı trafik kazası neticesinde kaybettik. İki gencimizi de hekimlik zamanımda ben büyütmüştüm. Çok içim yandı, nice gençlerimizi basit nedenlerle kaybediyoruz. Emniyetimiz nice ücretsiz kask dağıttı, denetimler de yapıyor. Toplumsal bir bilinç uyansın. Lütfen canımızı yakmayın gençler, evlat acısı kadar zor bir şey yok. Bu kask hayat kurtarıyor, kafanıza kasktan başka bir şey takmayın. Ne olursunuz, size yalvarıyorum. Dörtyol’da yeni yollar yapıyoruz, bizi çukurları kapattığımıza pişman etmeyin. Hızlı gitmeyin, bu kaskı takın. Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymaktır. Bu da trafik kuralı, ne olur bu kaskı takın” ifadelerini kullandı.
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