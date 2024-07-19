Ticaret Bakanı Bolat: Kuru sürekli artırarak rekabetçi olamayız
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Kuru sürekli artırarak, TL'yi davalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil.Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir televizyonu programında ekonomi gündemi, dış ticaret ve döviz kurlarına yönelik değerlendirmeler yaptı.
Bakan Bolat "İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.
Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
İhracatımız ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttı.
Mayısta dış ticaret açığımızda 25 milyar dolar azalma kaydettik.
İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz.
Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında.
Kuru sürekli artırarak, TL'yi davalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil.
Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.
Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.
Çin ile 3 milyar dolar ihracatımız, 46 milyar dolar ithalatımız var. Şu anda Türkiye’de 50'den fazla anti-damping uygulamalarımız var. Aşırı talep, yetersiz arz, tedarik zincirlerinin kopması dünyada korkunç bir enflasyon getirdi. AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, 105 milyar doları bizden onlara yapılan ihracat. AB ve ABD pazarı durgunken İslam ülkeleri ile ticaretimizi geliştirme konusunda iyi gidiyoruz.