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THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Aksaklık büyük ölçüde giderildi'
THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Aksaklık büyük ölçüde giderildi'
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları, küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türk Hava Yolları, küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.Türk Hava Yolları'nın kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsofttan-kuresel-yazilim-sorununa-iliskin-yeni-aciklama-biraz-zaman-alacak-1086033283.html
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thy, türk hava yolları (thy), microsoft

THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama: 'Aksaklık büyük ölçüde giderildi'

17:59 19.07.2024
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Türk Hava Yolları, küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları, küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları'nın kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz.
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Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama: 'Biraz zaman alacak'
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