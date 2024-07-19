https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/sinan-ates-cinayetinde-savci-mutalaasini-acikladi-1086001633.html

Sinan Ateş cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı

Sinan Ateş cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddianamedeki benzer suçlardan... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T09:27+0300

2024-07-19T09:27+0300

2024-07-19T09:46+0300

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşma sabah 09.00’da başladı.Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç’ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsi talep edildi.3 sanık için beraat istendiSanık Alper Atay’ın suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar’ın ise beraatına karar verilmesini istedi.30 Eylül'e ertelendiDuruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ayse-ates-esinin-ulku-ocaklari-genel-baskani-oldugu-donemde-dovdurdugu-gazetecilerden-ozur-diledi-1085864097.html

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