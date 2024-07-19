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SON DAKİKA | TFF seçimini kaybeden Büyükekşi'den veda mesajı: 'Unutulmayacak iz bıraktık'
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IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı
IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde bir terör saldırısı önlendi. Zanlı, IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T11:47+0300
2024-07-19T11:47+0300
dünya
rusya
terör saldırısı
işid
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
saldırı girişimi
stavropol
yessentuki
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde otobüs terminalinin hedef alındığı bir terör saldırısının önüne geçti.FSB, bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğu belirlenen zanlının otobüs terminalinde saldırıyı düzenleyip ardından Suriye'ye gitmeyi planladığını bildirdi.Zanlının otobüs termalinde keşif yaparak en yoğun saatleri ve el yapımı patlayıcıyı yerleştireceği noktayı belirlediğini kaydeden FSB, patlayıcı maddelerin zanlının garajında bulunduğunu aktardı.Zanlı, FSB'deki sorgusunda IŞİD'e katıldığını ve örgütün emirlerine göre hareket ettiğini itiraf etti.
rusya
stavropol
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rusya, terör saldırısı, işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, stavropol, yessentuki
rusya, terör saldırısı, işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, stavropol, yessentuki

IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı

11:47 19.07.2024
© ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinФСБ РФ пресекла теракт в Ставропольском крае
ФСБ РФ пресекла теракт в Ставропольском крае - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Rusya'nın Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde bir terör saldırısı önlendi. Zanlı, IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde otobüs terminalinin hedef alındığı bir terör saldırısının önüne geçti.

FSB, bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğu belirlenen zanlının otobüs terminalinde saldırıyı düzenleyip ardından Suriye'ye gitmeyi planladığını bildirdi.

Zanlının otobüs termalinde keşif yaparak en yoğun saatleri ve el yapımı patlayıcıyı yerleştireceği noktayı belirlediğini kaydeden FSB, patlayıcı maddelerin zanlının garajında bulunduğunu aktardı.

Zanlı, FSB'deki sorgusunda IŞİD'e katıldığını ve örgütün emirlerine göre hareket ettiğini itiraf etti.
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