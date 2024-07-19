https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/isidin-rusyadaki-saldiri-plani-onlendi-hedefte-otobus-terminali-vardi-1086007560.html

IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı

IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde bir terör saldırısı önlendi. Zanlı, IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T11:47+0300

2024-07-19T11:47+0300

2024-07-19T11:47+0300

dünya

rusya

terör saldırısı

işid

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

saldırı girişimi

stavropol

yessentuki

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde otobüs terminalinin hedef alındığı bir terör saldırısının önüne geçti.FSB, bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğu belirlenen zanlının otobüs terminalinde saldırıyı düzenleyip ardından Suriye'ye gitmeyi planladığını bildirdi.Zanlının otobüs termalinde keşif yaparak en yoğun saatleri ve el yapımı patlayıcıyı yerleştireceği noktayı belirlediğini kaydeden FSB, patlayıcı maddelerin zanlının garajında bulunduğunu aktardı.Zanlı, FSB'deki sorgusunda IŞİD'e katıldığını ve örgütün emirlerine göre hareket ettiğini itiraf etti.

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yessentuki

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rusya, terör saldırısı, işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, stavropol, yessentuki