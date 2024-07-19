https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/isidin-rusyadaki-saldiri-plani-onlendi-hedefte-otobus-terminali-vardi-1086007560.html
IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı
IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde bir terör saldırısı önlendi. Zanlı, IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T11:47+0300
2024-07-19T11:47+0300
2024-07-19T11:47+0300
dünya
rusya
terör saldırısı
işid
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
saldırı girişimi
stavropol
yessentuki
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde otobüs terminalinin hedef alındığı bir terör saldırısının önüne geçti.FSB, bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğu belirlenen zanlının otobüs terminalinde saldırıyı düzenleyip ardından Suriye'ye gitmeyi planladığını bildirdi.Zanlının otobüs termalinde keşif yaparak en yoğun saatleri ve el yapımı patlayıcıyı yerleştireceği noktayı belirlediğini kaydeden FSB, patlayıcı maddelerin zanlının garajında bulunduğunu aktardı.Zanlı, FSB'deki sorgusunda IŞİD'e katıldığını ve örgütün emirlerine göre hareket ettiğini itiraf etti.
rusya
stavropol
yessentuki
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, terör saldırısı, işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, stavropol, yessentuki
rusya, terör saldırısı, işid, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, stavropol, yessentuki
IŞİD'in Rusya'daki saldırı planı önlendi: Hedefte otobüs terminali vardı
Rusya'nın Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde bir terör saldırısı önlendi. Zanlı, IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Bölgesi'ndeki Yessentuki şehrinde otobüs terminalinin hedef alındığı bir terör saldırısının önüne geçti.
FSB, bir Orta Asya ülkesi vatandaşı olduğu belirlenen zanlının otobüs terminalinde saldırıyı düzenleyip ardından Suriye'ye gitmeyi planladığını bildirdi.
Zanlının otobüs termalinde keşif yaparak en yoğun saatleri ve el yapımı patlayıcıyı yerleştireceği noktayı belirlediğini kaydeden FSB, patlayıcı maddelerin zanlının garajında bulunduğunu aktardı.
Zanlı, FSB'deki sorgusunda IŞİD'e katıldığını ve örgütün emirlerine göre hareket ettiğini itiraf etti.