İranlı uzman: ABD füzelerinin Almanya'ya yerleştirilmesi tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor

Bu karar Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor. Avrupa uygulamalarına göre bu kararın genel bir tartışma için masaya yatırılması gerekirdi. Ancak bu gerçekleşmediği gibi ayrıntılar da bilinmiyor. Washington bu konuda sadece kısa bir basın açıklaması yayınladı ve resmi bir anlaşma yapmaya gerek görmedi. Alman yetkililerin bu füze planlarını kamuoyuna duyurma cesaretini bile gösterememeleri, kendi halklarının çıkarları için değil, Amerikalıların çıkarları için hareket ettiklerini gösteriyor.