https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/iranli-uzman-abd-fuzelerinin-almanyaya-yerlestirilmesi-tum-avrupanin-guvenligini-tehlikeye-atiyor-1086043673.html
İranlı uzman: ABD füzelerinin Almanya'ya yerleştirilmesi tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor
İranlı uzman: ABD füzelerinin Almanya'ya yerleştirilmesi tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararının Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen İranlı uzman Abşenas, Berlin’in bu planları kamuoyuna duyurma... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T22:51+0300
2024-07-19T22:51+0300
2024-07-19T22:47+0300
dünya
emad abşenas
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almanya
uzun menzilli füze
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soğuk savaş
batı avrupa
doğu avrupa
batı almanya
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeleri yerleştirme kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ancak birkaç gün önce, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ilk kez ABD’nin Almanya'ya uzun menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığının açıklandığına dikkat çeken İranlı uzman sözlerini şöyle sürdürdü:Abşenas, “Zelenskiy Ukraynalılara karşı da benzer şekilde davranıyor” diye ekledi.
almanya
batı avrupa
doğu avrupa
batı almanya
doğu almanya
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emad abşenas, abd, almanya, uzun menzilli füze, avrupa, soğuk savaş, batı avrupa, doğu avrupa, batı almanya, doğu almanya, sovyetler birliği, doğu bloku, washington, berlin, vladimir zelenskiy
emad abşenas, abd, almanya, uzun menzilli füze, avrupa, soğuk savaş, batı avrupa, doğu avrupa, batı almanya, doğu almanya, sovyetler birliği, doğu bloku, washington, berlin, vladimir zelenskiy
İranlı uzman: ABD füzelerinin Almanya'ya yerleştirilmesi tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor
ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararının Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen İranlı uzman Abşenas, Berlin’in bu planları kamuoyuna duyurma cesaretini bile göstermemesinin, kendi halklarının çıkarları için değil, Washington’un çıkarları için hareket ettiğini gösterdiğini kaydetti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeleri yerleştirme kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Sovyetler Biriği ve Doğu Bloku çöktükten sonra pek çok kişi Doğu ve Batı Avrupa’nın birleşerek daha güçlü hale geleceğini umuyordu. Ancak bugün görüyoruz ki Doğu Avrupa istikrar ve refahtan uzak ve Batı’nın, özellikle de ABD’nin hegemonyasıyla karşı karşıya. Doğu Almanya ve Batı Almanya birleştiğinde gündemdeki ana konu, Almanya’nın nükleer silahlardan arındırılmasıydı. Bu, iki siyasi güç arasında bir çatışmayı önlemek için gerekliydi.
Ancak birkaç gün önce, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ilk kez ABD’nin Almanya'ya uzun menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığının açıklandığına dikkat çeken İranlı uzman sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu karar Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor. Avrupa uygulamalarına göre bu kararın genel bir tartışma için masaya yatırılması gerekirdi. Ancak bu gerçekleşmediği gibi ayrıntılar da bilinmiyor. Washington bu konuda sadece kısa bir basın açıklaması yayınladı ve resmi bir anlaşma yapmaya gerek görmedi. Alman yetkililerin bu füze planlarını kamuoyuna duyurma cesaretini bile gösterememeleri, kendi halklarının çıkarları için değil, Amerikalıların çıkarları için hareket ettiklerini gösteriyor.
Abşenas, “Zelenskiy Ukraynalılara karşı da benzer şekilde davranıyor” diye ekledi.