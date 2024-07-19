https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turk-lirasina-guven-artiyor-kur-korumali-mevduat-hesaplari-azaliyor-1086024383.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklamada, Türk lirasına güvenin arttığını belirterek Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T15:34+0300

2024-07-19T15:34+0300

2024-07-19T15:35+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

türk lirası

kur korumalı mevduat (kkm)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada finansal istikrarın daha da düçlendiği belirterek Türk lirasına olan güvenin arttığının altını çizdi.Şimşek yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Şimşek açıklamasını, "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" cümlesiyle tamamladı.

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)