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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklamada, Türk lirasına güvenin arttığını belirterek Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:34+0300
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ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada finansal istikrarın daha da düçlendiği belirterek Türk lirasına olan güvenin arttığının altını çizdi.Şimşek yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Şimşek açıklamasını, "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" cümlesiyle tamamladı.
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor

15:34 19.07.2024 (güncellendi: 15:35 19.07.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklamada, Türk lirasına güvenin arttığını belirterek Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi mesafe alındığını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada finansal istikrarın daha da düçlendiği belirterek Türk lirasına olan güvenin arttığının altını çizdi.
Şimşek yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

TL’ye güven artıyor.

Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık.

Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir.

KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1.5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51.2 seviyesine ulaştı.

Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz.

Şimşek açıklamasını, "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" cümlesiyle tamamladı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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