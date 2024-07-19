https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turk-lirasina-guven-artiyor-kur-korumali-mevduat-hesaplari-azaliyor-1086024383.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklamada, Türk lirasına güvenin arttığını belirterek Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:34+0300
2024-07-19T15:34+0300
2024-07-19T15:35+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
türk lirası
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943474_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4f566ecef208446954c12f5fb109a4f7.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada finansal istikrarın daha da düçlendiği belirterek Türk lirasına olan güvenin arttığının altını çizdi.Şimşek yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Şimşek açıklamasını, "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-1086017106.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943474_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_882bb75f07f52543795bf6d05e309590.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, türk lirası, kur korumalı mevduat (kkm)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türk lirasına güven artıyor, Kur Korumalı Mevduat hesapları azalıyor
15:34 19.07.2024 (güncellendi: 15:35 19.07.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklamada, Türk lirasına güvenin arttığını belirterek Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi mesafe alındığını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada finansal istikrarın daha da düçlendiği belirterek Türk lirasına olan güvenin arttığının altını çizdi.
Şimşek yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
TL’ye güven artıyor.
Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık.
Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir.
KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1.5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51.2 seviyesine ulaştı.
Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz.
Şimşek açıklamasını, "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" cümlesiyle tamamladı.