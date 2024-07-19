https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/gunlerdir-kavruluyordu-38-olan-derece-saganak-ile-23e-dustu-1086032822.html
Günlerdir kavruluyordu: 38 olan derece sağanak ile 23'e düştü
Günlerdir kavruluyordu: 38 olan derece sağanak ile 23'e düştü
Sputnik Türkiye
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T17:21+0300
2024-07-19T17:21+0300
2024-07-19T17:21+0300
türkiye
edirne
aşırı sıcaklar
sağanak
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Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/akomdan-yeni-aciklama-37-derece-olan-sicaklik-5-10-derece-daha-yuksek-hissedilecek-tehlikeli-1086005268.html
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edirne, aşırı sıcaklar, sağanak
edirne, aşırı sıcaklar, sağanak
Günlerdir kavruluyordu: 38 olan derece sağanak ile 23'e düştü
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.
Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.
Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.