https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/eski-hdp-es-genel-baskani-demirtasa-mersinde-yargilandigi-davada-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-1086037042.html

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a, Mersin'de yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a, Mersin'de yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası

Sputnik Türkiye

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'de iki ayrı suçlamayla yargılandığı davada toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T19:27+0300

2024-07-19T19:27+0300

2024-07-19T19:27+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

selahattin demirtaş

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Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Savcılık mütalaasına karşı savunma yapan Demirtaş, hakkındaki suçlamaları reddetti.Sanık avukatlarının da beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'a, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.Cezası, mahkemenin her iki suçtan 3'er ay olmak üzere takdir indirimiyle 6 ay düşürülen Demirtaş, toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Demirtaş hakkında, çeşitli mecralardaki konuşmalarında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle açılan 10 dava dosyası birleştirilmiş, dosyalardan 2'si itiraz üzerine İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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