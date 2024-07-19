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Erdoğan: Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
Erdoğan: Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk." dedi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, son dakika, yıldız sarayı, istanbul
recep tayyip erdoğan, türkiye, son dakika, yıldız sarayı, istanbul

Erdoğan: Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk

14:49 19.07.2024 (güncellendi: 15:12 19.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu.
Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbulumuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.
Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
(Yıldız Sarayı) Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen 'Acar Botu' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
MULTİMEDYA
Atatürk'ün gezilerinde kullandığı 'Acar Botu' özel günlerde ziyarete açılacak
15 Mart, 11:27
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