https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/erdogan-yildiz-sarayinin-yeniden-ihyasiyla-birlikte-istanbulumuzun-tarihi-cazibesi-artacak-1086016664.html
Erdoğan: Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
Erdoğan: Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk." dedi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T14:49+0300
2024-07-19T14:49+0300
2024-07-19T15:12+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/ataturkun-gezilerinde-kullandigi-acar-botu-ozel-gunlerde-ziyarete-acilacak-1081716011.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, son dakika, yıldız sarayı, istanbul
recep tayyip erdoğan, türkiye, son dakika, yıldız sarayı, istanbul
Erdoğan: Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
14:49 19.07.2024 (güncellendi: 15:12 19.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu.
Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbulumuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.
Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk
(Yıldız Sarayı) Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız