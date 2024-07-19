https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/cinden-natoya-uyari-yetkilerinizi-asiyorsunuz-1086009256.html

Çin'den NATO'ya uyarı: 'Yetkilerinizi aşıyorsunuz'

Çin'den NATO'ya uyarı: 'Yetkilerinizi aşıyorsunuz'

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesi nedeniyle İttifak'a tepki gösteren Çin'den NATO'ya yeni bir uyarı geldi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T13:23+0300

2024-07-19T13:23+0300

2024-07-19T13:23+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

pekin

nato

nato zirvesi

sonuç bildirgesi

rusya

dmitriy peskov

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü lin cien

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Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Rusya ve Çin arasındaki ilişkilere karışarak yetkilerini aştığını belirtti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilere müdahale eden NATO'ya tepki gösterdi."İttifak'ın Rusya ile çatışma bahanesiyle Çin-Rusya işbirliğine müdahalesi ve ihlali tamamen mesnetsizdir" diyen Lin, yetkilerini aşan NATO'nun yetki alanını genişletme çabası olduğunu kaydetti.Rusya-Çin ilişkilerinin 'cepheleşmenin reddi' ilkesi üzerine inşa edildiğini ve hiçbir üçüncü ülkeyi hedef almadığını belirten Lin, NATO'yu tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.9-11 Temmuz'da Washington'da yapılan NATO Zirvesi, Moskova ve Pekin'in tepkisiyle karşılaşmıştı.Rusya ve Çin'in NATO sonuç bildirgesine tepkileriWashington'daki NATO Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesi, Moskova ve Pekin'in tepkisiyle karşılaşmıştı.Rusya, NATO Zirvesi'nde alınan kararların ulusal güvenlik için ciddi ve kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın İttifak'ı dizginlemek için misilleme önlemleri alması gerektiğini belirtmişti.Çin Dışişleri Sözcüsü Lin, ülkesinin NATO sonuç bildirgesinde Rusya-Ukrayna çatışmasının 'mutlak kolaylaştırıcısı' olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek Pekin'in bu bildirgeyi kesinlikle reddettiğini söylemişti.Çin'in bildirgeyi esefle kınayıp kesin bir dille reddettiğini belirten Lin, "Çin, NATO'yu ülkemizin iç siyasetine karışmamaya, imajını lekelememeye ve Avrupa'da kargaşa yarattıktan sonra Asya-Pasifik'te de kaos oluşturmamaya çağırıyor" ifadesini kullanmıştı.

çin

çin halk cumhuriyeti

pekin

rusya

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