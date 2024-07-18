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Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı
Sputnik Türkiye
Muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelliler ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira oldu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T18:59+0300
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politika
vakıflar genel müdürlüğü
yetim
öksüz
engelli
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildiği açıklandı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.
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muhtaç aylığı zam, vakıflar genel müdürlüğü muhtaç aylığı
muhtaç aylığı zam, vakıflar genel müdürlüğü muhtaç aylığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı

18:59 18.07.2024
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Muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelliler ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira oldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildiği açıklandı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.
Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.
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