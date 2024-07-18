https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-miktarini-artirdi-1085986453.html
Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı
Sputnik Türkiye
Muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelliler ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira oldu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T18:59+0300
2024-07-18T18:59+0300
2024-07-18T18:59+0300
politika
vakıflar genel müdürlüğü
yetim
öksüz
engelli
aylık
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildiği açıklandı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tcmbnin-haziran-ayi-rezervleri-belli-oldu-1085985121.html
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muhtaç aylığı zam, vakıflar genel müdürlüğü muhtaç aylığı
muhtaç aylığı zam, vakıflar genel müdürlüğü muhtaç aylığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı
Muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelliler ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira oldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildiği açıklandı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.
Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.