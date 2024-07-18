https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-miktarini-artirdi-1085986453.html

Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı miktarını artırdı

Sputnik Türkiye

Muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelliler ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira oldu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T18:59+0300

2024-07-18T18:59+0300

2024-07-18T18:59+0300

politika

vakıflar genel müdürlüğü

yetim

öksüz

engelli

aylık

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Vakıflar Genel Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildiği açıklandı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tcmbnin-haziran-ayi-rezervleri-belli-oldu-1085985121.html

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muhtaç aylığı zam, vakıflar genel müdürlüğü muhtaç aylığı