https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/rus-uzman-turkiyenin-montro-ve-karadeniz-ile-ilgili-pozisyonu-sarsilmaz-1085995792.html

Rus uzman: Türkiye’nin Montrö ve Karadeniz ile ilgili pozisyonu sarsılmaz

Rus uzman: Türkiye’nin Montrö ve Karadeniz ile ilgili pozisyonu sarsılmaz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Türkiye'nin bölgedeki deniz taşımacılığını düzenleyen otorite olarak işlevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirdiği... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T23:42+0300

2024-07-18T23:42+0300

2024-07-18T23:42+0300

görüş

montrö

montrö anlaşması

montrö boğazlar sözleşmesi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

türkiye

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO gemilerinin Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmasının Rusya için tehdit oluşturduğunu belirtti. Peskov aynı zamanda Türkiye’nin rolüne de dikkat çekerek, “Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz’de kalma rejimi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenleniyor. Türkiye bu durumda yönetici olup, işlevlerini oldukça net bir şekilde yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, Sputnik’e demecinde Peskov’un açıklamalarını yorumlayarak, NATO’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ihlal etme girişimleri bağlamında Karadeniz’deki durumu anlattı.NATO’nun herhangi bir sözleşmeye bakmaksızın Karadeniz'i gemilerinin geçişi için serbest bölge olarak kabul ettiğine dikkat çeken uzman, “Karadeniz son derece önemli ve stratejik bir lokasyondur. Rusya ve Avrasya sınır bölgelerine yönelik baskı stratejisi devam ettiği sürece bu baskının anahtarı kuşkusuz Karadeniz olacak. Montrö Sözleşmesi’ne elbette uyulmalıdır, ancak son zamanlarda pek çok çeşitli anlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini görüyoruz. Genel olarak Batı Karadeniz’de dolaşma hakkına sahip olduğuna inanıyor, zira ABD her zaman, hangi sözleşmelerin ne zaman ve kim tarafından imzalandığına bakmaksızın ordusunun hareketini kısıtlamamak için sözüm ona ‘seyrüsefer serbestisine’ dayanarak hareket etmiştir” diye konuştu.Rus uzman, ABD ile NATO’nun Karadeniz’e erişim mücadelesinin uzun süre devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:Drobnitskiy, Ankara’nın gerçekten çok vektörlü bir politikayı herkesten daha iyi sürdürebildiğine vurgu yapan Drobnitskiy, şunları söyledi:Rus siyaset bilimci, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi konusunda ABD’ye karşı savunmada kalmak zorunda olduğunu kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/rus-uzman-montro-sozlesmesinin-uygulanmasindan-sapma-karadeniz-bolgesini-kaosa-surukleyebilir-1080086858.html

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montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye