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Rus uzman: Türkiye’nin Montrö ve Karadeniz ile ilgili pozisyonu sarsılmaz
Rus uzman: Türkiye’nin Montrö ve Karadeniz ile ilgili pozisyonu sarsılmaz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Türkiye'nin bölgedeki deniz taşımacılığını düzenleyen otorite olarak işlevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirdiği... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T23:42+0300
2024-07-18T23:42+0300
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montrö boğazlar sözleşmesi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO gemilerinin Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmasının Rusya için tehdit oluşturduğunu belirtti. Peskov aynı zamanda Türkiye’nin rolüne de dikkat çekerek, “Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz’de kalma rejimi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenleniyor. Türkiye bu durumda yönetici olup, işlevlerini oldukça net bir şekilde yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, Sputnik’e demecinde Peskov’un açıklamalarını yorumlayarak, NATO’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ihlal etme girişimleri bağlamında Karadeniz’deki durumu anlattı.NATO’nun herhangi bir sözleşmeye bakmaksızın Karadeniz'i gemilerinin geçişi için serbest bölge olarak kabul ettiğine dikkat çeken uzman, “Karadeniz son derece önemli ve stratejik bir lokasyondur. Rusya ve Avrasya sınır bölgelerine yönelik baskı stratejisi devam ettiği sürece bu baskının anahtarı kuşkusuz Karadeniz olacak. Montrö Sözleşmesi’ne elbette uyulmalıdır, ancak son zamanlarda pek çok çeşitli anlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini görüyoruz. Genel olarak Batı Karadeniz’de dolaşma hakkına sahip olduğuna inanıyor, zira ABD her zaman, hangi sözleşmelerin ne zaman ve kim tarafından imzalandığına bakmaksızın ordusunun hareketini kısıtlamamak için sözüm ona ‘seyrüsefer serbestisine’ dayanarak hareket etmiştir” diye konuştu.Rus uzman, ABD ile NATO’nun Karadeniz’e erişim mücadelesinin uzun süre devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:Drobnitskiy, Ankara’nın gerçekten çok vektörlü bir politikayı herkesten daha iyi sürdürebildiğine vurgu yapan Drobnitskiy, şunları söyledi:Rus siyaset bilimci, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi konusunda ABD’ye karşı savunmada kalmak zorunda olduğunu kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/rus-uzman-montro-sozlesmesinin-uygulanmasindan-sapma-karadeniz-bolgesini-kaosa-surukleyebilir-1080086858.html
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montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye
montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye

Rus uzman: Türkiye’nin Montrö ve Karadeniz ile ilgili pozisyonu sarsılmaz

23:42 18.07.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIİsviçre Montrö vapur bayrak
İsviçre Montrö vapur bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Tatiana Şuvalova
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Türkiye'nin bölgedeki deniz taşımacılığını düzenleyen otorite olarak işlevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirdiği yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, NATO’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ihlal etme girişimleri bağlamında Karadeniz’deki duruma da değindi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO gemilerinin Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmasının Rusya için tehdit oluşturduğunu belirtti. Peskov aynı zamanda Türkiye’nin rolüne de dikkat çekerek, “Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz’de kalma rejimi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenleniyor. Türkiye bu durumda yönetici olup, işlevlerini oldukça net bir şekilde yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.
ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, Sputnik’e demecinde Peskov’un açıklamalarını yorumlayarak, NATO’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ihlal etme girişimleri bağlamında Karadeniz’deki durumu anlattı.
NATO’nun herhangi bir sözleşmeye bakmaksızın Karadeniz'i gemilerinin geçişi için serbest bölge olarak kabul ettiğine dikkat çeken uzman, “Karadeniz son derece önemli ve stratejik bir lokasyondur. Rusya ve Avrasya sınır bölgelerine yönelik baskı stratejisi devam ettiği sürece bu baskının anahtarı kuşkusuz Karadeniz olacak. Montrö Sözleşmesi’ne elbette uyulmalıdır, ancak son zamanlarda pek çok çeşitli anlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini görüyoruz. Genel olarak Batı Karadeniz’de dolaşma hakkına sahip olduğuna inanıyor, zira ABD her zaman, hangi sözleşmelerin ne zaman ve kim tarafından imzalandığına bakmaksızın ordusunun hareketini kısıtlamamak için sözüm ona ‘seyrüsefer serbestisine’ dayanarak hareket etmiştir” diye konuştu.
Rus uzman, ABD ile NATO’nun Karadeniz’e erişim mücadelesinin uzun süre devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Karadeniz bir mücadele arenasıdır. Avrasya devletleri açısından bu bölge kesinlikle kapatılması gerekiyor ki, yalnızca Avrasyalı güçler tarafından kendi kurallarına göre kullanılabilsin. ABD içinse oradaki askeri varlık çok önemli. Unutmayalım ki bu denize sadece Kırım ve sadece Türkiye’nin değil, diğer NATO ülkelerinin de kıyısı var, dolayısıyla burada anlaşmazlık, baskı ve mücadele için muazzam bir alan bulunuyor. Ve bu mücadele oldukça uzun sürecek.

Drobnitskiy, Ankara’nın gerçekten çok vektörlü bir politikayı herkesten daha iyi sürdürebildiğine vurgu yapan Drobnitskiy, şunları söyledi:

Türkiye NATO için tam bir sıkıntı noktasıdır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar gerçek çok vektörlülüğü herkesten daha iyi oynamayı başardı. O çeşitli hamleler kullanıyor ve ülkesinin çıkarları doğrultusunda düşündüğünü söyleyebiliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, kendisi ve dolayısıyla Türkiye için NATO’yu eleştirebilecek bir konuma getirdi, fakat aynı zamanda NATO, Türkiye’siz yapamaz. Şu ana kadar bu durum Türkiye’ye şans getirdi, gelecekte şansının ne kadar açık olacağını göreceğiz. Türkiye’nin bir noktada (‘tarafını seçmek’ demek istemiyorum) net ve kesin bir pozisyon almak zorunda kalacağı olasılığını göz ardı etmiyorum.

Rus siyaset bilimci, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi konusunda ABD’ye karşı savunmada kalmak zorunda olduğunu kaydetti:

Genel olarak bir kez daha vurguluyorum. Evet, Türkiye bir merkez ama sadece bir gaz merkezi değil, Avrasya ile dünyanın geri kalanı arasında bir köprüdür. Şu ana kadar Erdoğan tüm telleri çalarak, kendini ve aynı zamanda her türlü hareket özgürlüğünü koruyarak harika bir iş çıkardı. Dolayısıyla şimdilik Erdoğan ve dolayısıyla Türkiye ve onun Montrö gibi sözleşmelere yönelik tutumu sarsılmaz. Ancak bu sarsılmazlık tamamen zaptedilemez bir kale niteliğinde değil, daha ziyade ABD baskısına karşı manevra kabiliyeti yüksek bir savunmadır ve bu, Ankara’nın sürekli olarak güç sarf etmesini gerektiriyor.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
Rus uzman: Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasından sapma, Karadeniz bölgesini kaosa sürükleyebilir
27 Ocak, 00:13
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