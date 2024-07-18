https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/karabukte-ekmege-yuzde-25-zam--1085989215.html
Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam
Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam
Sputnik Türkiye
Karabük'te Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı tarafından açıklanan fiyat tarifesine göre 200 gram ekmeği fiyatı 10 TL... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T19:58+0300
2024-07-18T19:58+0300
2024-07-18T19:59+0300
türkiye
ekmek
karabük
zam
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Karabük'te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın nedeninin artan maliyetler olduğunu bildirdi. Böylece en ucuz ekmek 10 lira, en pahalı ekmek 40 lira oldu. Öte yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3.75 TL'den 5.75 TL'ye yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/istanbulkartta-ogrenci-indirimine-30-yas-siniri-getirildi-1085779559.html
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ekmek, karabük, zam
Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam
19:58 18.07.2024 (güncellendi: 19:59 18.07.2024)
Karabük'te Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı tarafından açıklanan fiyat tarifesine göre 200 gram ekmeği fiyatı 10 TL oldu.
Karabük'te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.
Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın nedeninin artan maliyetler olduğunu bildirdi. Böylece en ucuz ekmek 10 lira, en pahalı ekmek 40 lira oldu.
Öte yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3.75 TL'den 5.75 TL'ye yükseldi.