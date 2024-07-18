https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/karabukte-ekmege-yuzde-25-zam--1085989215.html

Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam

Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam

Sputnik Türkiye

Karabük'te Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı tarafından açıklanan fiyat tarifesine göre 200 gram ekmeği fiyatı 10 TL... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:58+0300

2024-07-18T19:58+0300

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türkiye

ekmek

karabük

zam

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Karabük'te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın nedeninin artan maliyetler olduğunu bildirdi. Böylece en ucuz ekmek 10 lira, en pahalı ekmek 40 lira oldu. Öte yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3.75 TL'den 5.75 TL'ye yükseldi.

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türkiye

karabük

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