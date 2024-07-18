https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fis-vermeyen-de-almayan-da-ceza-odeyecek-1085960998.html
Fiş vermeyen de almayan da ceza ödeyecek
Fiş vermeyen de almayan da ceza ödeyecek
Sputnik Türkiye
Alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa ceza artırılıyor. Bir kere yapana ceza 10 bin lira olacak, her tekrarda bu tutar artacak. Fiş almayanlar da 5 bin... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T02:25+0300
2024-07-18T02:25+0300
2024-07-18T02:46+0300
ekonomi
ceza
fiş
alışveriş
esnaf
vergi
müşteri
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Alışverişte fiş almayana da vermeyene de ceza geliyor.NTV'nin haberine göre Meclis'e sunulan yeni vergi paketiyle kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması hedefleniyor. Birçok ceza tutarı da artırılacak.Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Torba yasa teklifi ile bu ceza katlanacak.'Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor'Vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel üsulsüzlük cezası kesilecek" dedi.Fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlar da sorumlu tutulacak. Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor" şeklinde konuştu.Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler veriyor. Müşteriler de bunun fiş yerine geçtiğini düşünüyor.Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası kesilecek. Ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bayram-alisverisini-sosyal-medyadan-yapanlara-dolandiricilik-uyarisi-1084774527.html
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alışverişte fiş cezası, fatura düzenlememe cezası, vergi paketi, kayıt dışı ekonomi, fiş almayan müşteri cezası, özel usulsüzlük cezası, vergi ceza tutarları, adisyon yerine fiş, fatura bildirim süresi, vergi dairesine bildirim, fiş düzenlememe cezası, vergi uzmanı abdullah tolu, yeni vergi düzenlemeleri, fiş ve fatura kuralları, fiş ve fatura ihlali,alışverişte fiş almayanlara hangi cezalar uygulanacak?fiş ve fatura düzenlemeyen satıcılara ne kadar ceza kesilecek?yeni vergi paketi ile ceza tutarları nasıl değişecek?fiş almayan müşterilere ceza uygulanacak mı?fiş düzenlememe cezası nedir ve ne kadar?adisyon belgesi fiş yerine geçer mi?vergi dairesine fatura bildirim süresi nedir?yeni vergi düzenlemeleri neleri kapsıyor?özel usulsüzlük cezası nedir?fiş ve fatura düzenlememe durumunda ne yapılmalı?
alışverişte fiş cezası, fatura düzenlememe cezası, vergi paketi, kayıt dışı ekonomi, fiş almayan müşteri cezası, özel usulsüzlük cezası, vergi ceza tutarları, adisyon yerine fiş, fatura bildirim süresi, vergi dairesine bildirim, fiş düzenlememe cezası, vergi uzmanı abdullah tolu, yeni vergi düzenlemeleri, fiş ve fatura kuralları, fiş ve fatura ihlali,alışverişte fiş almayanlara hangi cezalar uygulanacak?fiş ve fatura düzenlemeyen satıcılara ne kadar ceza kesilecek?yeni vergi paketi ile ceza tutarları nasıl değişecek?fiş almayan müşterilere ceza uygulanacak mı?fiş düzenlememe cezası nedir ve ne kadar?adisyon belgesi fiş yerine geçer mi?vergi dairesine fatura bildirim süresi nedir?yeni vergi düzenlemeleri neleri kapsıyor?özel usulsüzlük cezası nedir?fiş ve fatura düzenlememe durumunda ne yapılmalı?
Fiş vermeyen de almayan da ceza ödeyecek
02:25 18.07.2024 (güncellendi: 02:46 18.07.2024)
Alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa ceza artırılıyor. Bir kere yapana ceza 10 bin lira olacak, her tekrarda bu tutar artacak. Fiş almayanlar da 5 bin lira ceza ödeyecek.
Alışverişte fiş almayana da vermeyene de ceza geliyor.
NTV'nin haberine
göre Meclis'e sunulan yeni vergi paketi
yle kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması hedefleniyor. Birçok ceza tutarı da artırılacak.
Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Torba yasa teklifi ile bu ceza katlanacak.
'Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor'
Vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel üsulsüzlük cezası kesilecek" dedi.
Fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlar da sorumlu tutulacak. Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.
Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor" şeklinde konuştu.
Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler veriyor. Müşteriler de bunun fiş yerine geçtiğini düşünüyor.
Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası kesilecek. Ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.