Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı, temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak."