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Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımların da artacağını... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
mahinur özdemir göktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocukların isteklerini yerine getirdi. Onlarla Konya’ya yüksek hızlı trenle giden Göktaş, çocuklarla seyahat boyunca sohbet etti, yakından ilgilendi. Bakan Göktaş, seyahati sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarına yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin soruya karşılık da yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeyi, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeyi sürdürdüklerini bildirdi. Göktaş, şunları kaydetti:
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mahinur özdemir göktaş, aylık, çocuk, memur
mahinur özdemir göktaş, aylık, çocuk, memur

Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu

21:05 18.07.2024
© AA / Özkan BilginAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Özkan Bilgin
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımların da artacağını söyledi. Göktaş, evde bakım yardımının 9 bin 77, yaşlı aylığının ise 5 bin 7 TL olduğunu duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocukların isteklerini yerine getirdi. Onlarla Konya’ya yüksek hızlı trenle giden Göktaş, çocuklarla seyahat boyunca sohbet etti, yakından ilgilendi. Bakan Göktaş, seyahati sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarına yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin soruya karşılık da yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeyi, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeyi sürdürdüklerini bildirdi. Göktaş, şunları kaydetti:
"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı, temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak."
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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