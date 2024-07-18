https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/anaokulunda-cocuklarin-bakimsiz-alandaki-goruntuleri-tepki-topladi-mustemilatta-cekmisler-1085966907.html

Anaokulunda çocukların bakımsız alandaki görüntüleri tepki topladı: 'Müştemilatta çekmişler'

Anaokulunda çocukların bakımsız alandaki görüntüleri tepki topladı: 'Müştemilatta çekmişler'

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki anaokulundan korkunç görüntüler geldi. Çocukların sağlıksız ve bakımsız şartlardaki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T09:49+0300

2024-07-18T09:49+0300

2024-07-18T09:49+0300

türkiye

anaokulu

öğretmen

bakımsızlık

komplo

istanbul

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Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları iddia edildi.'GÖrüntüler komplo'Görüntülerin eski öğretmenlerinin bir komplosu olduğunu söyleyen anaokulu sahibi Yeşim Bilek, kurumun kapılarını açtı. Öğretmenlerin girilmemesi gereken müştemilat alanına çocukları götürerek böyle bir video kurguladığını söyleyen Bilek, "Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.'Benim velilerim beni bilirler'Okulun kapılarını gazetecilere açan Yeşim Bilek, “Ben 2003’ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7’de okulumu açarım. Akşam 7’ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7’de de en son çocuğumu kendim gönderirim" ifadelerini kullandı.'Ben işe 22 yıl emek verdim'Okuldan ayrılan birkaç öğretmenin kendilerine komplo kurduğunu savunan Bilek, "Okulumuzdan ayrılan birkaç tane öğretmenimiz bir şeye kızmış ve bu videoları yayınlamış. Ben ilahi adalete inanıyorum. Aşağıda bizim bir müştemilat alanımız var. Oraya girilmemesi gerektiği halde bu videoları hazırlamak için girmişler. Bu videolar bir şekilde sızmış. Hiç önemli değil. Ben 22 yıl bu işe emek verdim. 22 yıl boyunca 1 kişi bile zehirlenmedi bunu araştırabilirsiniz. Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Çok da iyi bir kızdır. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım. Tamamen kişisel bir mevzu. Ayrıca giden öğretmenler bu okulda 3-4 yıl çalışmışlardı. Bu videoyu çekmek giderken mi akıllarına gelmiş” şeklinde konuştu.İddialar üzerine okula gelen bir veli ise, “Bu arada ben de iddialara inanmıyorum. Haberi gördüm kreşe geldim. 3 yıl kadar kızım bu kreşte. Bu olaya inanmıyorum” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/nese-erberkin-anaokulunda-4-yasindaki-cocuga-siddet-sorusturma-baslatildi-1082058851.html

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anaokulu, öğretmen, bakımsızlık, komplo, istanbul