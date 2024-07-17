https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yks-kilavuzunda-bu-yil-ilk-kez-tyc-logosu-yer-aldi--1085937996.html

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?

Sputnik Türkiye

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T14:35+0300

2024-07-17T14:35+0300

2024-07-17T14:36+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

üniversite

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih edilecek bölümlerin yer alacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programlara yer ver verildi.TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanıyorlar. Peki, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir, ne anlama geliyor?Türkiye yeterlilikler çerçevesi nedir?Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, örgün eğitim yeterlilikleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri sonucu düzenlenen yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran ve karşılaştıran Türkiye'ye özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir.Yeterlilik; bireyin, öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda sorumlu kurum tarafından tanınması halinde düzenlenen resmi belgeleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar için düzenlenen Kalfalık ve Ustalık Belgeleri veya işbaşında edindiği öğrenme kazanımlarını sınavlarda başarıyla sergileyenlere düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri birer yeterliliktir.Bu logoya sahip olmak, yükseköğretim mezunlarına bazı uluslararası avantajlar sağlamakta, diplomalarının yurt dışında tanınmasını kolaylaştırmakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve öğrenme çıktılarının yurt dışında karşılıklı tanınmasını, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmaktadır.

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türkiye yeterlilikler çerçevesi nedir?,türkiye yeterlilikler çerçevesi,yks