YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: NATO 75 yıldır Türkiye’yi kandırıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:34
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:37
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yks-kilavuzunda-bu-yil-ilk-kez-tyc-logosu-yer-aldi--1085937996.html
YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?
YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?
Sputnik Türkiye
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T14:35+0300
2024-07-17T14:36+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih edilecek bölümlerin yer alacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programlara yer ver verildi.TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanıyorlar. Peki, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir, ne anlama geliyor?Türkiye yeterlilikler çerçevesi nedir?Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, örgün eğitim yeterlilikleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri sonucu düzenlenen yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran ve karşılaştıran Türkiye'ye özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir.Yeterlilik; bireyin, öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda sorumlu kurum tarafından tanınması halinde düzenlenen resmi belgeleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar için düzenlenen Kalfalık ve Ustalık Belgeleri veya işbaşında edindiği öğrenme kazanımlarını sınavlarda başarıyla sergileyenlere düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri birer yeterliliktir.Bu logoya sahip olmak, yükseköğretim mezunlarına bazı uluslararası avantajlar sağlamakta, diplomalarının yurt dışında tanınmasını kolaylaştırmakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve öğrenme çıktılarının yurt dışında karşılıklı tanınmasını, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmaktadır.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_b81f6acdc496f84f8277ee89a08df7b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye yeterlilikler çerçevesi nedir?,türkiye yeterlilikler çerçevesi,yks
türkiye yeterlilikler çerçevesi nedir?,türkiye yeterlilikler çerçevesi,yks

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?

14:35 17.07.2024 (güncellendi: 14:36 17.07.2024)
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA
Abone ol
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer aldı. Peki, "TYÇ" (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) nedir, ne anlama geliyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih edilecek bölümlerin yer alacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programlara yer ver verildi.
TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanıyorlar. Peki, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir, ne anlama geliyor?

Türkiye yeterlilikler çerçevesi nedir?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, örgün eğitim yeterlilikleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri sonucu düzenlenen yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran ve karşılaştıran Türkiye'ye özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir.

Yeterlilik; bireyin, öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda sorumlu kurum tarafından tanınması halinde düzenlenen resmi belgeleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar için düzenlenen Kalfalık ve Ustalık Belgeleri veya işbaşında edindiği öğrenme kazanımlarını sınavlarda başarıyla sergileyenlere düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri birer yeterliliktir.
Bu logoya sahip olmak, yükseköğretim mezunlarına bazı uluslararası avantajlar sağlamakta, diplomalarının yurt dışında tanınmasını kolaylaştırmakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve öğrenme çıktılarının yurt dışında karşılıklı tanınmasını, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmaktadır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала