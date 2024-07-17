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Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/televizyon-tamircisi-gittigi-evdekilerin-basini-cekicle-ezdi-1085934010.html
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fenerbahçe, futbolcu, sabiha gökçen havalimanı, transfer, fransız
fenerbahçe, futbolcu, sabiha gökçen havalimanı, transfer, fransız

Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi

13:42 17.07.2024 (güncellendi: 13:43 17.07.2024)
© İHAFenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.

Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.

Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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