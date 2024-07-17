https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/fenerbahcenin-yeni-transferi-allan-saint-maximin-istanbula-geldi-1085933812.html
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:42+0300
2024-07-17T13:42+0300
2024-07-17T13:43+0300
spor
fenerbahçe
futbolcu
sabiha gökçen havalimanı
transfer
fransız
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Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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fenerbahçe, futbolcu, sabiha gökçen havalimanı, transfer, fransız
fenerbahçe, futbolcu, sabiha gökçen havalimanı, transfer, fransız
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
13:42 17.07.2024 (güncellendi: 13:43 17.07.2024)
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.
Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.
Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.
Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.