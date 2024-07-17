https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/fenerbahcenin-yeni-transferi-allan-saint-maximin-istanbula-geldi-1085933812.html

Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T13:42+0300

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spor

fenerbahçe

futbolcu

sabiha gökçen havalimanı

transfer

fransız

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Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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sabiha gökçen havalimanı

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fenerbahçe, futbolcu, sabiha gökçen havalimanı, transfer, fransız