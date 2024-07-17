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Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T19:52+0300
2024-07-17T19:52+0300
ekonomi
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
türkiye
enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Konya'nın Karatay ilçesinde bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek '154 kV KOSKİ GES TM (Alibeyhöyüğü-Alakova) Brş.N. Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) Projesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde '154 kV Şule RES TM-Şarkikaraağaç TM Enerji iletim Hattı Projesi, Diyarbakır'da '154 kV Karacadağ OSB-Diyarbakır-4 Enerji İletim Hattı Projesi' ve '154 kV Diyarbakır 4-Diyarbakır 1 Enerji İletim Hattı Projesi' kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4. grup küçük alan maden sahasının ihalesi yapılacak. Buna göre, Adana'da 4. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.
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acele kamulaştırma kararları, enerji projeleri, türkiye, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, enerji iletim hattı, konya, karatay, isparta, şarkikaraağaç, diyarbakır, türkiye elektrik iletim aş, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, mapeg, maden sahası ihalesi
acele kamulaştırma kararları, enerji projeleri, türkiye, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, enerji iletim hattı, konya, karatay, isparta, şarkikaraağaç, diyarbakır, türkiye elektrik iletim aş, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, mapeg, maden sahası ihalesi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

19:52 17.07.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Konya'nın Karatay ilçesinde bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek '154 kV KOSKİ GES TM (Alibeyhöyüğü-Alakova) Brş.N. Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) Projesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde '154 kV Şule RES TM-Şarkikaraağaç TM Enerji iletim Hattı Projesi, Diyarbakır'da '154 kV Karacadağ OSB-Diyarbakır-4 Enerji İletim Hattı Projesi' ve '154 kV Diyarbakır 4-Diyarbakır 1 Enerji İletim Hattı Projesi' kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4. grup küçük alan maden sahasının ihalesi yapılacak. Buna göre, Adana'da 4. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.
İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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